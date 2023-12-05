施工電纜掉落國道釀死傷事故 高公局將對台電開罰6萬元

台電承包商2日上午在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因工作人員施作疏失，導致電纜線掉落在國道，被行經的車輛勾住拖拉，釀1死4傷。交通部高速公路局表示，台電施工相關申請計畫書尚未核准，也無通報施工作業，違反公路法等相關規定，預計今天、最慢明天對台電開出6萬元罰鍰。

台電承包商2日上午在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因電纜線掉落在國道，被行經的車輛勾住拖拉，導致7車碰撞釀成死傷事故。高公局事後指出，經查台電電力線路施工相關申請計畫書尚未核准，也無通報相關施工作業，依公路法可開罰3萬至15萬元，將檢討台電相關施工單位責任及罰則。

高公局說明，只要在國道路權範圍內施工都要先針對案件辦理會勘，並提送施工計畫書，核准後會發放許可證，施工單位根據許可證於施工前一天要進行施工通報，通報後才可施工

高公局副局長彭煥儒指出，此次台電電力線路施工地點雖然在國道路權範圍外，但施工過程中架空纜線掉落確實造成嚴重事故，最終仍決議對台電開出6萬元罰鍰。