快訊

獨／「挺郭三大山頭」發出穿雲箭 花蓮、屏東、雲林萬人動員全台挺侯

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

啥東西漲價最有感？房價、雞排都上榜 眾人點名「國民點心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施工電纜掉落國道釀死傷事故 高公局將對台電開罰6萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

台電承包商2日上午在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因工作人員施作疏失，導致電纜線掉落在國道，被行經的車輛勾住拖拉，釀1死4傷。交通部高速公路局表示，台電施工相關申請計畫書尚未核准，也無通報施工作業，違反公路法等相關規定，預計今天、最慢明天對台電開出6萬元罰鍰。

台電承包商2日上午在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因電纜線掉落在國道，被行經的車輛勾住拖拉，導致7車碰撞釀成死傷事故。高公局事後指出，經查台電電力線路施工相關申請計畫書尚未核准，也無通報相關施工作業，依公路法可開罰3萬至15萬元，將檢討台電相關施工單位責任及罰則。

高公局說明，只要在國道路權範圍內施工都要先針對案件辦理會勘，並提送施工計畫書，核准後會發放許可證，施工單位根據許可證於施工前一天要進行施工通報，通報後才可施工

高公局副局長彭煥儒指出，此次台電電力線路施工地點雖然在國道路權範圍外，但施工過程中架空纜線掉落確實造成嚴重事故，最終仍決議對台電開出6萬元罰鍰。

彭煥儒表示，高公局最快今天、最晚明天對台電開出6萬元罰鍰，並要求限期檢討內部作業程序。此外，高公局也將檢討相關管理規定，像是目前僅限在國道路權範圍內需通報施工，未來可能擴大需通報範圍，只要會間接影響到國道，都需事先報准，以利防範及整備。

國道3號148公里苗栗通霄路段2日上午疑因台電承包商施工疏失，上空電纜掉落，導致下方多部大小車輛被電纜勾纏拖拉。圖／警方提供
國道3號148公里苗栗通霄路段2日上午疑因台電承包商施工疏失，上空電纜掉落，導致下方多部大小車輛被電纜勾纏拖拉。圖／警方提供

台電 國道 路權

延伸閱讀

核廢處置、乾式貯存卡關 學者：行政院不該當縮頭烏龜

核廢選址、地下實驗室卡關 核安會：經部公布選址程序

天降電纜國道1死5傷 奪命纜線怎麼掉的？苗栗檢警扣案調查

台電地下電纜線走火爆炸 人孔蓋彈起釀高雄道路裂開　

相關新聞

施工電纜掉落國道釀死傷事故 高公局將對台電開罰6萬元

台電承包商2日上午在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因工作人員施作疏失，導致電纜線掉落在國道，被行經的車輛勾住拖拉，釀1死...

泰山惡火！6棟鐵皮工廠竄大火 1人後頸輕微燒傷送醫

新北市泰山區中港西路一家鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，現場疏散7人，其中1人頸部...

失蹤多年警方找上門 他抓狂檢舉所長還要「炸掉派出所」

高雄45歲陳姓男子3年前因失業急需紓困，向新北市某立委陳情揚言自戕，高雄警方接獲轉報，事隔1年終於找到失聯的陳男，事後陳...

新北家具工廠大火「黑龍捲竄天空」 泰山人：末日來臨

新北市泰山區中港西路一間鐵皮家具工廠今上午起火，新北市消防局派59輛各式消防車、123人前往救援，稍早共疏散7人，暫無人...

被控偷吃鹹酥雞 外送員辯：吃看看食物有沒有壞掉

一名外送員在台中海線送餐，被控偷吃客人點的鹹酥雞，客人從監視器畫面看到外送員偷吃，怒控太扯，外送員回應說，因為外送路程遠...

馬祖北竿1男子意外摔傷病情危急 海巡馳援後送就醫

海巡署第十一巡防區指揮部今天凌晨1點左右，接獲北竿衛生所通報，嚴姓男子因意外摔傷造成頭部外傷及下背疼痛，經評估有就醫急迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。