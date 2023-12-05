失智婦茫走近20公里坐路邊 警主動關懷助返家
彰縣警局員警日前巡邏時，在埤頭鄉彰水路加油站發現1名老婦人坐路旁，且說不清楚身分；警方查出婦人住在員林市，走了近20公里來到埤頭鄉，趕緊通知家人領回。
彰化縣警察局北斗分局今天發布新聞指出，北斗分局中和派出所長陳冠霖及警員蔡昇運日前執行巡邏勤務，行經彰化埤頭鄉彰水路1間加油站，發現1名婦人坐在路旁，面對員警詢問也說不清楚自己身分及來自何處。
2名員警將婦人載回派出所安置，清查後發現張姓婦人已被通報為失蹤人口，通知張婦的兒子領回；張男向員警說明，母親患有輕微失智症，中午外出購買午餐後卻沒有回家，才向警方報案。
警方指出，張姓婦人被發現的位置位在埤頭鄉西螺大橋北側位置，已接近彰化及雲林縣交界，花半天徒步從員林市走了將近20公里，所幸被員警發現，交由家人領回。
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