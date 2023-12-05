新北泰山工廠大火猛烈延燒多間 工廠負責人燙傷急送醫

新北市泰山區中港西路1棟連棟式鐵皮家具工廠，今天上午10時許突然發生火警，新北市消防局獲報派遣73輛各式消防車、157人前往救援。消防人員到場後發現鐵皮工廠已完全燃燒，火舌及濃煙不斷竄出還延燒一旁鐵皮工廠，消防人員立即佈設水線灌救，目前火勢仍在搶救中，起火原因及燃燒面積仍待火調人員調查。

據了解，起火的工廠有員工上午聽到火警警報器聲響，隨即發現濃煙竄出還發出爆炸聲響，員工立即衝出工廠報案，消防人員到場後展開搜救，其中1間工廠負責人58歲曹男後頸遭燙傷，聲音沙啞疑似有嗆傷，所幸意識清楚由救護車送往台北醫院急救。新北市消防局第二大隊提醒，發現工廠或倉庫火災應立即通報119，若可看見火舌串出，或濃煙顏色為黑煙，則應放棄使用滅火器滅火，儘速逃生及報案。 消防人員進入火場灌救。記者曾伯愷／攝影 鐵皮工廠屋頂遭大火焚燒坍陷。記者曾伯愷／攝影 鐵皮工廠遭大火吞噬並冒出濃煙。記者曾伯愷／攝影 鐵皮工廠內已完全燃燒。記者曾伯愷／攝影