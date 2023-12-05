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又是視線死角奪命！聯結車撞機車母女 母被輾慘死輪下

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供
聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供

桃園市32歲黃姓女子昨天下午騎機車搭載65歲媽媽，準備前往桃園購物，黃女與母親騎車行經中壢區中華路、遠東路口，64歲聯結車翟姓司機疑因綠燈起步視線死角，聯結車碰撞機車，造成後座母親彭女摔落馬路上，當場被聯結車輾壓死亡，警方今天上午表示，又是小車太過接近大車，大車視線死角造成不幸事故。

中壢警方表示，彭女與黃女母女兩人準備從中壢到桃園賣場購物，黃女騎機車載母親前往，行經中壢區中華路、遠東路口，在停紅燈候綠燈起步時，疑因太過接近翟男駕駛的聯結車，遭聯結車碰撞，彭女摔倒路中，被聯結車後輪當場輾斃，一旁女兒黃女驚叫大哭，警方、消防員到場已回天乏術。

中壢警方呼表示，經雙方酒測值均為零，警方訊後將翟男依業務過失致死移送桃園地檢署偵辦，警方並呼籲，不論駕駛任何交通工具，小車應盡量避免靠近大型車輛、保持安全距離，隨時注意車前狀況，以免落入大型車駕駛者視線死角發生意外。

聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供
聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供
聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供
聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供
聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供
聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供
聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供
聯結車司機在中壢遠東路口起步，視線死角撞機車母女，母親倒地遭輾斃。圖／警方提供

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