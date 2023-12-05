除濕機電暖器惡火釀死傷 新北消防局提8要點保平安
近日東北季風來襲伴隨雨勢及低溫，民眾使用電暖器及除濕機頻率增加，但使用安全性卻常被忽略。據消防署統計去年12月至今年2月住宅火災成因以電氣因素為最高，新北市去年因電氣因素造成的240件住宅火災中，除濕機及電暖器引起的就有20件。新北市消防局呼籲民眾應注意使用安全並提高警覺以防火災發生。
新北市消防局也特別提醒民眾，使用除濕機及電暖器應注意以下事項：
一、選購時應注意是否貼有商品檢驗標識，另透過經濟部商品檢驗局-商品安全資訊網網站檢視家中除濕機如果為應召回的機種，立即停止使用且儘快與廠商聯絡檢修，以免產生自燃的風險。
二、勿在密閉空間使用，應維持適當通風，因部分結構之電暖器有耗氧情形，以免室內缺氧造成使用者傷害。
三、勿在除濕機出風口正上方晾掛衣物，以免造成機體散熱不良；勿在電暖器上覆蓋布料衣物作烘乾之用，或面向床邊棉被，且機器附近勿有可燃物者，以防火災發生及火勢延燒擴大。
四、避免長時間連續使用或在無人看管及晚上睡覺時使用；若要長時間離開使用場所時，應關閉電源並將插頭拔離電源插座。
五、電暖器之消耗電功率較大，應避免與其他電器共用同一插座組。
六、電暖器出風口溫度較高，應注意避免人體觸碰或小孩把玩，以免燙傷。
七、應時常注意清潔濾網，避免灰塵、棉絮累積，造成灰塵影響電器散熱功能及棉絮易引燃起火。
八、使用前應閱讀產品使用說明書規定方法，並應特別注意所列警告事項。若機器有故障現象發生，應送至廠商指定維修站維修，切勿自行拆開修理。
新北市消防局長李清安表示，民眾除了平時要養成良好的用電習慣外，應定期檢查臥室及客廳使用電氣安全，家中每個居室均應安裝住警器，住家如為透天厝或有長者或身心障礙者應安裝連動式住警器，於火災發生初期即時發出警報提醒民眾加速逃生及應變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言