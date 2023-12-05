快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城延吉街深夜改裝車「炸街」不斷 民怒噪音擾民

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市環保局表示深夜晚上11點至翌日7點夜間管制時段，加重裁罰金額至每件最低罰鍰6千元起跳。圖／新北市環保局提供
新北市環保局表示深夜晚上11點至翌日7點夜間管制時段，加重裁罰金額至每件最低罰鍰6千元起跳。圖／新北市環保局提供

新北都會區地狹人稠，深夜改裝管炸街各地不斷傳出，今有土城民眾在臉書抱怨禮拜六、日凌晨1至5點固定有改管飆車族在炸街，居民不得安寧，網友指尤其延吉街最嚴重；汐止樟樹一路也有機車擾民。警方表示，11月已取締違規噪音車108件，環保局說噪音車深夜炸街最低罰鍰6千元起跳。

4日上午有網友在臉書「我是土城人 我愛土城區」表示，周六、日凌晨1點到5點固定有改管飆車族在炸街，整條馬路旁的居民都不得安寧，警察再放任這些自私鬼，土城就要變成法外之地了。

網友紛紛留言：「滿街改裝汽機車，延吉街快要讓人無法忍受，整晚好幾台改裝賓士或是改裝機車炸街如入無人之境，金城路、延和路、延吉街一帶半夜就是最佳猴子聚集地」。

也有民眾酸新北市如蝙蝠俠電影中的高犯罪率高譚市。土城警方則留言表示今年至12月3日違規噪音車取締通報達2067件，11月取締通報計108件，將持續要求所屬員警加強轄內違規改裝噪音車之取締通報工作，以維社區安寧。

另新北市今年度修法公告，噪音車行為罰原管制時段由夜間8小時擴大為全日24小時，自7月18日起施行。新北市境內不分時段，車輛上路如使用未經主管機關噪音審驗合格排氣管致妨礙他人生活安寧，即依違反噪音管制法規定告發處分。新北市環保局對此表示，改裝排氣管的噪音車輛經確認後將處3千至3萬元罰鍰，若於深夜晚上11點至翌日7點夜間管制時段，加重裁罰金額至每件最低罰鍰6千元起跳。

土城民眾在臉書抱怨表示禮拜六、日凌晨1至5點固定有改管飆車族在炸街，居民不得安寧。圖／「我是土城人 我愛土城區」臉書社團翻攝
土城民眾在臉書抱怨表示禮拜六、日凌晨1至5點固定有改管飆車族在炸街，居民不得安寧。圖／「我是土城人 我愛土城區」臉書社團翻攝

噪音

延伸閱讀

大林蒲飽受40多年空污噪音 前閣揆林全致歉允遷村

開車開48公里聽到引擎傳尖銳噪音！手電筒一照見1顆煤球全家嚇壞：居然還活著

土城母子霸占公園遊樂器材 悍婦當著警持鞋打傷男被訴

土城砂石車與機車擦撞 女騎士倒地遭輾爆頭慘死

相關新聞

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 疏散300師生

台南市成功大學自強校區電機館地下二樓，今天上午10點多發生火災並冒出濃煙，校方保全緊急安全疏散上課師生約300人。消防人...

艋舺青山宮遶境想放高空煙火 警強勢制止喊「收起來」

一年一度的艋舺青山宮3天遶境活動昨天晚上結束，全程和平順利，不過昨天晚上8點多，警方在青山王主轎行經環河南路二段、桂林路...

又是視線死角奪命！聯結車撞機車母女 母被輾慘死輪下

桃園市32歲黃姓女子昨天下午騎機車搭載65歲媽媽，準備前往桃園購物，黃女與母親騎車行經中壢區中華路、遠東路口，64歲聯結...

除濕機電暖器惡火釀死傷 新北消防局提8要點保平安

近日東北季風來襲伴隨雨勢及低溫，民眾使用電暖器及除濕機頻率增加，但使用安全性卻常被忽略。據消防署統計去年12月至今年2月...

泰山工廠火警現場濃煙密布 新北消防人車馳援中

新北市泰山區中港西路120巷一連棟鐵皮工廠，今天上午近11時許冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動消防員53人、各式搶救車...

土城延吉街深夜改裝車「炸街」不斷 民怒噪音擾民

新北都會區地狹人稠，深夜改裝管炸街各地不斷傳出，今有土城民眾在臉書抱怨禮拜六、日凌晨1至5點固定有改管飆車族在炸街，居民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。