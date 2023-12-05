土城延吉街深夜改裝車「炸街」不斷 民怒噪音擾民

新北市環保局表示深夜晚上11點至翌日7點夜間管制時段，加重裁罰金額至每件最低罰鍰6千元起跳。圖／新北市環保局提供

新北都會區地狹人稠，深夜改裝管炸街各地不斷傳出，今有土城民眾在臉書抱怨禮拜六、日凌晨1至5點固定有改管飆車族在炸街，居民不得安寧，網友指尤其延吉街最嚴重；汐止樟樹一路也有機車擾民。警方表示，11月已取締違規噪音車108件，環保局說噪音車深夜炸街最低罰鍰6千元起跳。

4日上午有網友在臉書「我是土城人 我愛土城區」表示，周六、日凌晨1點到5點固定有改管飆車族在炸街，整條馬路旁的居民都不得安寧，警察再放任這些自私鬼，土城就要變成法外之地了。

網友紛紛留言：「滿街改裝汽機車，延吉街快要讓人無法忍受，整晚好幾台改裝賓士或是改裝機車炸街如入無人之境，金城路、延和路、延吉街一帶半夜就是最佳猴子聚集地」。

也有民眾酸新北市如蝙蝠俠電影中的高犯罪率高譚市。土城警方則留言表示今年至12月3日違規噪音車取締通報達2067件，11月取締通報計108件，將持續要求所屬員警加強轄內違規改裝噪音車之取締通報工作，以維社區安寧。

另新北市今年度修法公告，噪音車行為罰原管制時段由夜間8小時擴大為全日24小時，自7月18日起施行。新北市境內不分時段，車輛上路如使用未經主管機關噪音審驗合格排氣管致妨礙他人生活安寧，即依違反噪音管制法規定告發處分。新北市環保局對此表示，改裝排氣管的噪音車輛經確認後將處3千至3萬元罰鍰，若於深夜晚上11點至翌日7點夜間管制時段，加重裁罰金額至每件最低罰鍰6千元起跳。