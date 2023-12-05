愛犬貴賓狗走失 警員調閱監視器協助尋回

莊姓女市民昨晚帶著愛犬貴賓狗，到台南市南門路與府前路口郵局附近辦事，她一個不注意狗狗竟走丟了，找了約2個小時仍找不到，著急地向警方求助。警員沿途調閱監視器，發現狗狗被一名騎機車的男子拾獲，聯絡上陳姓男子也是愛狗人士，20分鐘後順利找回她的寵物犬。

45歲莊姓女子昨晚約8點，到南門路與府前路口郵局附近辦事，沒想到在一個不注意，狗狗竟走丟了，不見蹤影。她找約2個小時仍找不到，著急地到台南市警二分局南門派出求助。

警員鄭育昇、詹雅淳、黃韋勳調閱郵局周遭相關路口監視器，前後經20分鐘的過濾比對，終於發現狗狗被騎機車的男子拾獲，警方研判男子行經方向後，並沿途調閱監視器，聯絡上陳姓男子，也是愛狗人士。

陳向警方說，他於昨晚間8點多，看到狗狗沒牽繩在路上遊蕩，很擔心牠的安危，該貴賓犬忽然跳上他的機車腳踏板，所以只能先將牠帶到動物醫院掃描晶片找尋狗主人，但是動物醫院掃不到晶片，無法找到主人，因天色昏暗了，只好載到附近寵物店暫時安置，準備隔日再送到動物收容所。

警員通知狗主人莊女比對狗狗特徵後，確認找到狗主人，莊女終於鬆了一口氣，不斷向警方道謝，幸虧有警方鍥而不捨地找尋，她的狗狗才能安然返家。