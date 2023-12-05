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失聯移工連續偷竊 設下斷點仍難逃警方查緝
潘姓越南籍失聯移工，今年11月在台南市安南區犯涉嫌犯下3起竊案，警方調閱監視器影像追查，發現犯嫌戴鴨舌帽及口罩要避開監視器，且多次變裝設斷點，但派出所所長周志忠深入追查，鎖定潘涉有重嫌，昨天查緝他到案後依竊盜罪嫌法辦，並移請移民署收容。
警方調查，潘先於11月15日晚上11點多，在本原街要偷取轎車內財物無所獲後，再於同一天同一條街上偷取自小貨車內5000元，另於11月22日凌晨在安中路4段外勞宿舍內，偷取2200元。
安南派出所所長周志忠率員追查，鎖定潘姓移工（29歲）以戴鴨舌帽及口罩躲避監視器，且多次變裝涉有重嫌，周志忠發現某鏡頭的角落比對出犯嫌特徵，進而確認犯嫌租住處後，查獲已失聯1年多的潘嫌到案。
警詢後將潘嫌移請移民署收容，並就所涉竊盜案移送台南地檢署偵辦。據了解，周坦承涉案， 得手財物供生活開銷。
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