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碰聲巨響…便利店員工衝出一看 車撞分隔島全毀趕緊報警

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，不慎自撞中央分隔島車頭全毀，劉女自行脫困肢體疼痛，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，劉姓女子（43歲）今天凌晨2時17分左右，開車行經新北市樹林區佳園路三段與大成路口，疑因天雨路滑車速過快，在路口過彎處不慎失控自撞中央分隔島，導致劉女座車車頭凹陷全毀，車內安全氣囊全部爆開，劉女自行脫困爬出車外求救。

路邊一家便利商店員工聽到碰聲巨響，趕緊衝出店外查看，赫見一輛汽車撞卡中央分隔島上，趕緊打電話報警。新北市消局獲報出動人車趕抵，檢視劉女四肢擦挫傷、腹部疼痛，緊急協助她送醫急救，所幸沒有大礙。肇事劉女沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，自撞分隔島、肢體擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

自撞 酒駕

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