碰聲巨響…便利店員工衝出一看 車撞分隔島全毀趕緊報警

劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，不慎自撞中央分隔島車頭全毀，劉女自行脫困肢體疼痛，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，劉姓女子（43歲）今天凌晨2時17分左右，開車行經新北市樹林區佳園路三段與大成路口，疑因天雨路滑車速過快，在路口過彎處不慎失控自撞中央分隔島，導致劉女座車車頭凹陷全毀，車內安全氣囊全部爆開，劉女自行脫困爬出車外求救。