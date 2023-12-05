聽新聞
test
0:00 / 0:00
碰聲巨響…便利店員工衝出一看 車撞分隔島全毀趕緊報警
劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，不慎自撞中央分隔島車頭全毀，劉女自行脫困肢體疼痛，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，劉姓女子（43歲）今天凌晨2時17分左右，開車行經新北市樹林區佳園路三段與大成路口，疑因天雨路滑車速過快，在路口過彎處不慎失控自撞中央分隔島，導致劉女座車車頭凹陷全毀，車內安全氣囊全部爆開，劉女自行脫困爬出車外求救。
路邊一家便利商店員工聽到碰聲巨響，趕緊衝出店外查看，赫見一輛汽車撞卡中央分隔島上，趕緊打電話報警。新北市消局獲報出動人車趕抵，檢視劉女四肢擦挫傷、腹部疼痛，緊急協助她送醫急救，所幸沒有大礙。肇事劉女沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言