快訊

死得冤枉！俄國少將誤觸自家人擺設地雷身亡 第7位殉職將領

反送中要角周庭棄保 港府發「嚴正聲明」揚言全力追捕、終身追捕

美麗島最新民調／賴蕭配支持度38％回穩「與侯康配拉開差距」柯盈配持續下探

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水住宅火警神明廳燒毀無人受傷 寵物犬命喪火窟

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區今天凌晨0時49分發生住宅火警，消防隊趕抵破門進入搶救，只花10分鐘左右便撲滅火勢，只有客廳神明桌燒毀，當時屋內無人，沒有造成傷亡，但家裡飼養的寵物犬不幸喪生。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區今天凌晨0時49分發生住宅火警，消防隊趕抵破門進入搶救，只花10分鐘左右便撲滅火勢，只有客廳神明桌燒毀，當時屋內無人，沒有造成傷亡，但家裡飼養的寵物犬不幸喪生。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水區淡金路三段46巷，今天凌晨0時49分發生住宅火警，消防隊趕抵破門進入搶救，只花10分鐘左右便撲滅火勢，只有客廳神明桌燒毀，當時屋內無人，沒有造成傷亡，但家裡飼養的寵物犬不幸喪生。

該處是北海岸偏遠山區，巷內多半為4層樓老舊公寓，某戶4樓居民報案表示半夜聽見「碰！」的一聲，查看發現從3樓冒出白煙，立刻向119報案。消防局派遣16車、38人前往搶救，屋主趕抵表示住家正在裝潢無人居住，火勢迅速撲滅，初步研判是神桌起火造成客廳燒毀，燃燒面積約15平方公尺，屋內寵物犬不幸喪生。

消防局第三大隊長陳志德提醒，家中神桌應時常檢查燈具及電線堪用狀況，如電線外表龜裂、電器用品不正常發熱、插座灰塵太多、延長線使用過載，都容易引發火災，須格外小心。

寵物 淡水

延伸閱讀

淡水在地企業回饋社會 捐贈復康巴士助身障者

影／新莊龍安路住宅火警 9層華廈5樓冒出大量濃煙

屏東縣里港鄉清晨住宅火警 現場騎樓燃燒救出4人

淡水沙崙海水浴場再啟有望 市府再做調查朝開放研議

相關新聞

雲林男遭控菸蒂未熄致胞妹命喪火窟 證據不足改判無罪

雲林虎尾鎮前年底發生一場火警，火勢延燒4間平房，造成郭姓女子命喪火窟，經鑑定無法排除菸蒂引燃火災可能性，郭女哥哥涉丟棄未...

澳洲女大生攀烏來拔刀爾山迷途　消防急搜山24小時尋獲

1名來台旅遊的20多歲澳洲籍女大生瑪麗亞（MARION），前天獨自前往新北市烏來區拔刀爾山健行，不料卻在下山時迷路，瑪麗...

失聯移工連續偷竊 設下斷點仍難逃警方查緝

潘姓越南籍失聯移工，今年11月在台南市安南區犯涉嫌犯下3起竊案，警方調閱監視器影像追查，發現犯嫌戴鴨舌帽及口罩要避開監視...

碰聲巨響…便利店員工衝出一看 車撞分隔島全毀趕緊報警

劉姓女子今天凌晨開車經過新北市樹林區佳園路三段一過彎處，不慎自撞中央分隔島車頭全毀，劉女自行脫困肢體疼痛，緊急協助送醫急...

影／大甲警查獲失聯女移工 她主動帶警查另一人因「深厚情誼」

台中市大甲警分局員警日前查獲一名失聯印尼女移工，她再帶員警到租屋處查獲另一名失聯女移工，原來是二人相約要一起回印尼，她不...

淡水住宅火警神明廳燒毀無人受傷 寵物犬命喪火窟

新北市淡水區淡金路三段46巷，今天凌晨0時49分發生住宅火警，消防隊趕抵破門進入搶救，只花10分鐘左右便撲滅火勢，只有客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。