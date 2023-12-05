淡水住宅火警神明廳燒毀無人受傷 寵物犬命喪火窟

新北市淡水區今天凌晨0時49分發生住宅火警，消防隊趕抵破門進入搶救，只花10分鐘左右便撲滅火勢，只有客廳神明桌燒毀，當時屋內無人，沒有造成傷亡，但家裡飼養的寵物犬不幸喪生。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水區淡金路三段46巷，今天凌晨0時49分發生住宅火警，消防隊趕抵破門進入搶救，只花10分鐘左右便撲滅火勢，只有客廳神明桌燒毀，當時屋內無人，沒有造成傷亡，但家裡飼養的寵物犬不幸喪生。

該處是北海岸偏遠山區，巷內多半為4層樓老舊公寓，某戶4樓居民報案表示半夜聽見「碰！」的一聲，查看發現從3樓冒出白煙，立刻向119報案。消防局派遣16車、38人前往搶救，屋主趕抵表示住家正在裝潢無人居住，火勢迅速撲滅，初步研判是神桌起火造成客廳燒毀，燃燒面積約15平方公尺，屋內寵物犬不幸喪生。

消防局第三大隊長陳志德提醒，家中神桌應時常檢查燈具及電線堪用狀況，如電線外表龜裂、電器用品不正常發熱、插座灰塵太多、延長線使用過載，都容易引發火災，須格外小心。