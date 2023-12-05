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影／高雄2對兄弟爆口角 5人大打出手3人送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區天祥一路某薑母鴨店，今天凌晨發生鬥毆事故，1對孿生兄弟與朋友喝酒發生口角大打出手，朋友也找來弟弟等人助陣，造成3人受傷送醫，雙方暫不願提告，全案由警方依社會秩序維護法查辦。

據了解，今天凌晨零時許，王姓雙胞胎兄弟（53歲）與于姓男子（36歲），一同在三民區天祥一路薑母鴨店消夜喝酒，酒桌上雙方起口角，于因勢單力薄，也打電話找來弟弟（28歲）和朋友陳姓男子（29歲）到場，雙方一言不合，在店內相互推擠，進而大打出手。

王姓兄弟不敵，弟弟被打倒在地，翻倒湯汁，現場一片狼藉，店方見雙方怒火不止，上前勸阻並報警處理。

警方趕到現場，見雙方掛彩，頭部都有受傷，請救護車將雙方分別送往高雄榮總及義大醫院大昌分院治療，已無大礙。

警方表示，雙方都是相互認識的朋友，只因細故酒後發生口角才打架，5人均不提告，但雙方在公共場所鬥毆，警方仍查辦5人違反社會秩序維護法，最高可處1萬8000元罰鍰。

高雄2對兄弟在薑母鴨店大打出手，3人掛彩，1人受傷倒地，警方到場查辦。記者林保光／翻攝
高雄2對兄弟在薑母鴨店大打出手，3人掛彩，1人受傷倒地，警方到場查辦。記者林保光／翻攝

兄弟 鬥毆 提告

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