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國道深夜掉鋼條 43車來不及閃

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導

國道一號北上新竹路段昨天凌晨「天降」三根大型鋼條，造成四十三輛行經車輛撞及受損。圖／警方提供
國道一號北上新竹路段昨天凌晨「天降」三根大型鋼條，造成四十三輛行經車輛撞及受損。圖／警方提供
國道一號北上新竹路段車道昨天凌晨出現三根大型鋼條，正值深夜視線昏暗，連續有駕駛經過未注意直接輾壓或撞上，國道警方獲報到現場，已多達四十三輛車爆胎或鈑金毀損，全停在路上等救援，所幸未發生追撞事故，無人傷亡。警方已查出掉落鋼條肇事車車號，通知車主到案說明。

警方調查，掉落鋼條長二公尺，寬約廿公分，受損車輛都是昏暗光線中疾駛輾過鋼條，以輪胎爆胎最多，受損部位集中在底盤，也有些側邊撞擊，車頭、車身鈑金凹陷。

國道一號北上新竹路段昨天凌晨「天降」三根大型鋼條，造成四十三輛行經車輛撞及受損，受害駕駛半夜在國道等待救援。圖／翻攝自記者爆料網
國道一號北上新竹路段昨天凌晨「天降」三根大型鋼條，造成四十三輛行經車輛撞及受損，受害駕駛半夜在國道等待救援。圖／翻攝自記者爆料網

由於事涉公共危險罪嫌，警方透過國道監視器查出掉落鋼條車輛，已通知車主到案說明，釐清是否為肇逃司機；截至昨晚車主尚未出面，警方說，若期限內無正當理由未到案，將報請檢察官核發拘票拘提。

一名受害駕駛說，當下深夜視線不佳，加上國道車速快，鋼條雖大也難以察覺反應；莫名其妙半夜在國道拋錨，一定會向肇事車主求償。

警方表示，高速公路裝載貨物掉落致肇事，可依道路交通管理處罰條例開罰三○○○至一八○○元罰鍰；四十三名受害車主都已完成報案，詳細財損尚無法估算，後續由雙方協調賠償。

國道 高速公路

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