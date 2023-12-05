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民進黨台東縣議員 跑攤酒駕車禍送辦

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東縣議員簡維國對於酒駕，坦言做了負面示範、心中有愧。記者徐白櫻／攝影
台東縣議員簡維國對於酒駕，坦言做了負面示範、心中有愧。記者徐白櫻／攝影
民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國本月2日酒後駕車發生事故，雙方未受傷，但酒測值0.16毫克／公升超標，以公共危險罪嫌送辦；簡維國表示，事故發生後主動報案，在現場指揮交通等待員警到場，因跑喜宴行程未堅守原則做了負面示範，心中有愧。

台東縣警局表示，簡男酒測值未逾0.25毫克，且3項平衡檢定都有通過，非視同現行犯，故採函送，是否構成公共危險罪由檢察官認定。

簡維國本月2日下午1時許駕車行經台東市區民航、中興路口，與1名女性駕駛發生車輛碰撞事故，雙方未受傷，警方到場後依規定酒測，簡被測出有酒精反應，員警依作業程序實施生理平衡檢測，簡均通過，依法開單舉發。

簡維國說，事故第一時間現場接受員警酒測，後續前往派出所製作筆錄，直線往返、單腳站立及畫同心圓等測試都順利通過，然酒測值已超過法定標準0.15 毫克／公升（行政罰）。

簡說，因跑喜宴行程未堅守原則，雖是少量仍不應開車，因疏忽造成困擾，內心十分愧疚與自責；他說，平日常勸朋友員工不要酒駕，不可心存僥倖，自己卻犯錯，在此向社會大眾與關心好友道歉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 簡維國 酒駕

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