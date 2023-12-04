桃園公寓傍晚火警 屋主救出OHCA送醫恢復心跳

桃園市桃園區大仁路一棟五層公寓的三樓，今天晚餐時間突然驚傳火警，由於火勢夾雜著大量濃煙，屋主太太嚇得丟下鍋鏟逃出家門，待在屋內的屋主林先生則逃生不及嗆暈在屋內，桃市消防局第一救災救護大隊大林分隊人員及時趕往撲滅火勢，將林男就近送往聖保祿醫院急救後恢復心跳，至於起火原因仍待火調科人員勘驗調查。

119勤指中心今天晚間6點9分據報，位於桃園區大仁路一棟五層樓公寓的三樓後方冒出火苗，燃燒的濃煙直竄天際，嚇壞周遭住戶，立刻派遣由一大隊大林分隊小隊長黃世清擔任指揮官，率消防車7輛、救護車1輛共20名救難救護人員前往。