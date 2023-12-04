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桃園公寓傍晚火警 屋主救出OHCA送醫恢復心跳

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區大仁路一棟五層公寓的三樓，今天晚餐時間突然驚傳火警，由於火勢夾雜著大量濃煙，屋主太太嚇得丟下鍋鏟逃出家門，待在屋內的屋主林先生則逃生不及嗆暈在屋內，桃市消防局第一救災救護大隊大林分隊人員及時趕往撲滅火勢，將林男就近送往聖保祿醫院急救後恢復心跳，至於起火原因仍待火調科人員勘驗調查。

119勤指中心今天晚間6點9分據報，位於桃園區大仁路一棟五層樓公寓的三樓後方冒出火苗，燃燒的濃煙直竄天際，嚇壞周遭住戶，立刻派遣由一大隊大林分隊小隊長黃世清擔任指揮官，率消防車7輛、救護車1輛共20名救難救護人員前往。

消防局表示，起火地點是棟鋼筋混凝土建築物，由三樓後方的臥室開始起火燃燒，現場無危險物品，不過臥室裝潢、家具和天花板等住家雜物全部付之一炬，燃燒面積為15平方公尺，救難人員在報案後4分鐘趕抵現場，除布設水線滅火外，也衝入火場將已無呼吸心跳的65歲林姓男屋主救出，由救護車緊急送往聖保祿醫院救治，起火原因待釐清。

桃園市桃園區大仁路某公寓三樓今晚6點多驚傳火警，消防局第一大隊救難救護人員將65歲林姓男屋主救出時，發現他已無呼吸心跳，緊急送醫救治目前已恢復心跳，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區大仁路某公寓三樓今晚6點多驚傳火警，消防局第一大隊救難救護人員將65歲林姓男屋主救出時，發現他已無呼吸心跳，緊急送醫救治目前已恢復心跳，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區大仁路某公寓三樓今晚6點多驚傳火警，消防局第一大隊救難救護人員將65歲林姓男屋主救出時，發現他已無呼吸心跳，緊急送醫救治目前已恢復心跳，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區大仁路某公寓三樓今晚6點多驚傳火警，消防局第一大隊救難救護人員將65歲林姓男屋主救出時，發現他已無呼吸心跳，緊急送醫救治目前已恢復心跳，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝

桃園 公寓

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