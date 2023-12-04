澳洲籍女子烏來登山迷路 25名警義消安全救回
20多歲澳洲籍女子（MARION）昨天獨自攀爬烏來區拔刀爾山迷路，警消獲報入山搜救到次日凌晨未果，警消隨後再集結入山搜救發現該女子，經檢視無受傷後返回旅館休息。
新北消防局第4大隊以訊息說明，這名澳洲籍女子原本在韓國讀書，近日來台旅遊，昨天上午8時多詢問入住旅館的員工後，獨自搭計程車登拔刀爾山。
警消表示，這名女子從寶慶宮上山，結果傍晚下山時不慎迷路，因不知道如何在台灣報案，且手機電量只剩5%，便緊急聯絡德國的朋友，請朋友聯繫烏來入住旅館員工代為報案。
消防局指揮中心於晚間6時許獲報後，出動25名警義消前往搜救，搜救人員摸黑上山，搜尋到凌晨2時30分未果；搜救人員今天一早再次集結上山搜索，9時許在信賢路6巷發現該失蹤女子。經檢視後未受傷，就將女子送回旅館休息。
第4大隊大隊長陳志瑋表示，山區天候變化萬千，入山要結伴同行，一定要做好事前評估，糧食、禦寒、照明也要做好萬全準備。
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