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貨車疑變換車道不當釀禍 後方2車追撞4人輕傷

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

國道一號北上328.3公里處仁德路段，傍晚5點40分左右發生交通事故，34歲謝姓男子駕駛貨車，疑似變換車道不當，擦撞道後方55歲李女駕駛的轎車，緊跟其後，後方休旅車駕駛45歲吳男閃避不及追撞，所幸李與同行友人及吳男共4名受輕傷，目前送往成大及市立醫院救治。而當時正值民眾們下班時間，國道一度塞車近3公里，目前路況已在6點38分排除。

據了解，謝男行駛在外側車道，正要切換中線車道疑似變換車道不當，導致擦撞到後方李女車頭，整輛轎車撞擊後失控偏向內側車道，原行駛在內側車道的吳男閃避不及從後方追撞。李女轎車車頭幾近全毀，左後側車門也凹陷，車內安全氣囊全爆開，車身橫在內側車道路面，當時正值下班時間，發生事故當下，國道一度塞車近3公里。

李女左手肘骨折、左膝蓋與胸口疼痛，車內46歲男性及43歲女性親友分別臉部疼痛、左手手指骨折等送往成大救治。吳男則是左膝蓋紅腫疼痛，送至市立醫院救治。國道警察第四公路警察大隊表示，3名駕駛人酒測值均為0，現場狀況也在6點38分左右排除，後續交由新市分隊釐清事故原因，更呼籲路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，在變換車道前，應全程使用方向燈並注意後方來車狀況，免於行車途中發生類似事件。

國道1號北上仁德路段，傍晚5點40分左右發生交通事故，占用內側車道，正值民眾下班時間，目前國道即時路況影像顯示塞車近3公里，提醒用路人可提前改道行駛。記者李文德／翻攝
國道1號北上仁德路段，傍晚5點40分左右發生交通事故，占用內側車道，正值民眾下班時間，目前國道即時路況影像顯示塞車近3公里，提醒用路人可提前改道行駛。記者李文德／翻攝
國道1號北上仁德路段，傍晚5點40分左右發生交通事故，占用內側車道，正值民眾下班時間，目前國道即時路況影像顯示塞車近3公里，提醒用路人可提前改道行駛。記者李文德／翻攝
國道1號北上仁德路段，傍晚5點40分左右發生交通事故，占用內側車道，正值民眾下班時間，目前國道即時路況影像顯示塞車近3公里，提醒用路人可提前改道行駛。記者李文德／翻攝
國道一號北上328.3公里處仁德路段發生3車事故，貨車與轎車擦撞後，休旅車疑閃避不及從後方追撞。圖／民眾提供
國道一號北上328.3公里處仁德路段發生3車事故，貨車與轎車擦撞後，休旅車疑閃避不及從後方追撞。圖／民眾提供

國道 塞車

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