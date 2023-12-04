貨車疑變換車道不當釀禍 後方2車追撞4人輕傷

國道一號北上328.3公里處仁德路段，傍晚5點40分左右發生交通事故，34歲謝姓男子駕駛貨車，疑似變換車道不當，擦撞道後方55歲李女駕駛的轎車，緊跟其後，後方休旅車駕駛45歲吳男閃避不及追撞，所幸李與同行友人及吳男共4名受輕傷，目前送往成大及市立醫院救治。而當時正值民眾們下班時間，國道一度塞車近3公里，目前路況已在6點38分排除。

據了解，謝男行駛在外側車道，正要切換中線車道疑似變換車道不當，導致擦撞到後方李女車頭，整輛轎車撞擊後失控偏向內側車道，原行駛在內側車道的吳男閃避不及從後方追撞。李女轎車車頭幾近全毀，左後側車門也凹陷，車內安全氣囊全爆開，車身橫在內側車道路面，當時正值下班時間，發生事故當下，國道一度塞車近3公里。