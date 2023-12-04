快訊

它替補衛視電影台！迪士尼11頻道將撤台 過半業者向NCC申請替補頻道

陸網友指控「五月天假唱」 相信音樂不忍了！全力反擊

亞錦賽／大巨蛋比賽突傳警報聲響 菲律賓教頭坦言被嚇一跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環保業者違法載運、堆置含銅有害廢棄物 檢調第二波搜索約談9人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

環保業者暗夜濫倒知名百貨美食街廚餘廢油泥，士林地檢署循線查出無照廠商快通衛生工程行，涉在近5年間，載運含銅的有害廢棄物及工地泥漿，違法堆置他處，今指揮新北市調處第二波搜索，依廢棄物清理法，約談公司負責人、司機等9人陸續到案。

士檢今傍晚指出，快通衛生工程行上月遭查獲，涉違反廢棄物清理法，今日檢察官再度指揮新北市調查處會同新北市政府環保局，前往新北市板橋、泰山、五股、中和、樹林區及桃園市龜山區，及涉案人住處、公司辦公室等地，約談公司負責人、執行清運泥漿業務等9人到案，今下午、傍晚相關涉案人員陸續到案，將由檢方複訊。

檢方查出，快通衛生工程行從2019年至2023年，5年間未領有廢棄物貯存、清除、處理許可文件，涉載運含銅之有害廢棄物，連同其他工地所載運的泥漿，至他處違法堆置。

全案起源，十成環保工程公司承包大台北地區大型百貨美食街、量販店、餐飲店、飯店廚餘等廢棄物，2020年迄今年，涉轉包給3家無照廠商清運，廠商隨機排放在大台北地區偏僻街道，非法清運廢油泥高達八百公噸，獲利至少三千五百萬元。另廠商也承包鬍鬚張中央廚房廢油泥。

檢調查出，不具排放儲備、清理、處理資格的無照廠商，包含信成衛生工程行、東泰順實業公司北區分公司負責人及快通衛生工程行等廠商清運，其中快通工程行童姓負責人，上月已遭羈押獲准，鬍鬚張洪姓副廠長五十萬元交保。

環保回收業者涉嫌非法傾倒廢油至下水道，檢方今指揮第二波搜索，查出無照廠商違反堆置含銅之有害廢棄物。圖／本報記者翻攝
環保回收業者涉嫌非法傾倒廢油至下水道，檢方今指揮第二波搜索，查出無照廠商違反堆置含銅之有害廢棄物。圖／本報記者翻攝

廢棄物

延伸閱讀

人行道改善2300萬元遭刪 花蓮市代會憂陷交通黑暗期

北市嚴抓關渡平原露天燃燒 籲農友勿心存僥倖

持續推動看不見的建設 虎尾寮污水下水道系統動工

挖走爐碴竟回填廢棄物！藍營再批黑金、南檢查案被動

相關新聞

疑查個資洩密？ 地檢署指揮偵辦帶走宜蘭警務員及小隊長

宜蘭縣警察局員警被發現疑似與不法分子往來過密，恐有洩漏個資等情事，經宜蘭地檢署指揮警政署督察室、縣警局督察科等進行偵辦，...

影／肥鳥大啖霸王餐引萬人朝聖 害大方老闆恐吞6萬元罰單

一名網友PO出一隻肥滋滋的鳥，飛到雜糧店，大啖加拿大黃豆等穀物，引發上萬名網友朝聖，有網友說，「免費的buffet」、「...

民進黨台東縣議員酒駕 臉書湧數百人按讚還加油讓網友傻眼

民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國2日酒駕肇事，事件曝光後，今早公開發文道歉，臉書湧入500人按讚，多人留言喊「加油」，但...

環保業者違法載運、堆置含銅有害廢棄物 檢調第二波搜索約談9人

環保業者暗夜濫倒知名百貨美食街廚餘廢油泥，士林地檢署循線查出無照廠商快通衛生工程行，涉在近5年間，載運含銅的有害廢棄物及...

影／他快速道路上高速猛撞槽車送醫不治 3秒奪命影片曝光

彰化縣67歲康姓男子今天駕駛轎車行駛台61線快速道路，在北上203.2公里大城鄉路段瞬撞化學槽車，轎車引擎蓋卡在槽車車尾...

中興大學康橋河堤傳男子倒地 警一查屍僵多時身分不明

台中市警方在今早獲報，中興大學康橋河堤靠近國光橋下，有一名男子倒臥該處，警方通知救護車到場，發現男子已明顯死亡，呈現屍僵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。