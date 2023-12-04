環保業者違法載運、堆置含銅有害廢棄物 檢調第二波搜索約談9人

環保業者暗夜濫倒知名百貨美食街廚餘廢油泥，士林地檢署循線查出無照廠商快通衛生工程行，涉在近5年間，載運含銅的有害廢棄物及工地泥漿，違法堆置他處，今指揮新北市調處第二波搜索，依廢棄物清理法，約談公司負責人、司機等9人陸續到案。

士檢今傍晚指出，快通衛生工程行上月遭查獲，涉違反廢棄物清理法，今日檢察官再度指揮新北市調查處會同新北市政府環保局，前往新北市板橋、泰山、五股、中和、樹林區及桃園市龜山區，及涉案人住處、公司辦公室等地，約談公司負責人、執行清運泥漿業務等9人到案，今下午、傍晚相關涉案人員陸續到案，將由檢方複訊。

檢方查出，快通衛生工程行從2019年至2023年，5年間未領有廢棄物貯存、清除、處理許可文件，涉載運含銅之有害廢棄物，連同其他工地所載運的泥漿，至他處違法堆置。

全案起源，十成環保工程公司承包大台北地區大型百貨美食街、量販店、餐飲店、飯店廚餘等廢棄物，2020年迄今年，涉轉包給3家無照廠商清運，廠商隨機排放在大台北地區偏僻街道，非法清運廢油泥高達八百公噸，獲利至少三千五百萬元。另廠商也承包鬍鬚張中央廚房廢油泥。