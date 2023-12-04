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影／他快速道路上高速猛撞槽車送醫不治 3秒奪命影片曝光
彰化縣67歲康姓男子今天駕駛轎車行駛台61線快速道路，在北上203.2公里大城鄉路段瞬撞化學槽車，轎車引擎蓋卡在槽車車尾，車頭全毀，康男夾在駕駛座內全身多處骨折，送醫急救仍不治。警方調閱行車記錄器，發現小客車高速直撞化學槽車，失控原因待查。
康男上午開車要去醫院回診，行經台61線大城鄉路段時，不明原因先追撞槽車，再撞上中間分隔島護欄，轎車引擎蓋卡在槽車車尾，車頭全毀，前擋風玻璃全碎掉落，駕駛座空間擠縮剩下原來的一半，康男被夾在車內。
彰化縣消防局據報後，出動消防車、救護車各1輛，大城、二林、大城消防分隊合計9名消防員到場，使用破壞器材和吊車救出康男但已無呼吸心跳，連忙送往彰濱秀傳醫院急救依然回天乏術。化學槽車載運粉狀苯二甲酸（PTA），未因車尾被強烈撞擊外洩，賈姓駕駛安然無恙。
台61快速道路最高限速90公里，車禍發生後警方蒐證，根據化學槽車行車記錄器顯示，康男駕駛轎車高速，3秒撞追撞槽車車尾。消防局接獲報案為上午7點37分，康男為何沒減速，有待檢警進一步釐清。
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