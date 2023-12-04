快訊

它替補衛視電影台！迪士尼11頻道將撤台 過半業者向NCC申請替補頻道

陸網友指控「五月天假唱」 相信音樂不忍了！全力反擊

亞錦賽／大巨蛋比賽突傳警報聲響 菲律賓教頭坦言被嚇一跳

大湖台6線騎士疑自摔不治 檢警相驗釐清死因

中央社／ 苗栗縣4日電

1名男子昨天騎乘機車行經苗栗大湖鄉台6線29.5公里處，疑自摔倒地手腳擦挫傷，送醫時仍有意識，送醫急救後卻宣告不治；警方報請檢方相驗，並調閱附近監視器，調查釐清死因。

苗栗縣警察局大湖分局今天指出，警消於3日下午2時30分許獲報，大湖鄉台6線29.5公里竹木明隧道前發生交通事故，抵達現場時發現35歲吳姓男子及所騎乘的普通重機倒臥路旁，救護人員現場評估吳男仍有意識、手腳有擦挫傷，緊急送往大順醫院救治。

警方表示，經初步調查，吳男騎乘機車由台6線大湖往公館方向，行駛至此路段疑似身體不適，不慎自摔倒地，但吳男到院急救後，仍宣告不治。

警方指出，相關肇事原因待進一步調閱行車紀錄器及附近監視器，並報請苗栗地檢署檢察官進行刑事相驗，調查釐清確切死因。

監視器 自摔 意識

延伸閱讀

南投無重度級急救責任醫院 陳建仁要求這醫院2年內達成

南投醫療資源不足藍綠列政見 爭取重度級急救責任醫院

三重78歲老翁闖紅燈走斑馬線 被機車撞上送醫不治

花蓮慈濟醫院研發急救智慧醫療車 獲國家新創獎

相關新聞

疑查個資洩密？ 地檢署指揮偵辦帶走宜蘭警務員及小隊長

宜蘭縣警察局員警被發現疑似與不法分子往來過密，恐有洩漏個資等情事，經宜蘭地檢署指揮警政署督察室、縣警局督察科等進行偵辦，...

影／肥鳥大啖霸王餐引萬人朝聖 害大方老闆恐吞6萬元罰單

一名網友PO出一隻肥滋滋的鳥，飛到雜糧店，大啖加拿大黃豆等穀物，引發上萬名網友朝聖，有網友說，「免費的buffet」、「...

民進黨台東縣議員酒駕 臉書湧數百人按讚還加油讓網友傻眼

民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國2日酒駕肇事，事件曝光後，今早公開發文道歉，臉書湧入500人按讚，多人留言喊「加油」，但...

環保業者違法載運、堆置含銅有害廢棄物 檢調第二波搜索約談9人

環保業者暗夜濫倒知名百貨美食街廚餘廢油泥，士林地檢署循線查出無照廠商快通衛生工程行，涉在近5年間，載運含銅的有害廢棄物及...

影／他快速道路上高速猛撞槽車送醫不治 3秒奪命影片曝光

彰化縣67歲康姓男子今天駕駛轎車行駛台61線快速道路，在北上203.2公里大城鄉路段瞬撞化學槽車，轎車引擎蓋卡在槽車車尾...

中興大學康橋河堤傳男子倒地 警一查屍僵多時身分不明

台中市警方在今早獲報，中興大學康橋河堤靠近國光橋下，有一名男子倒臥該處，警方通知救護車到場，發現男子已明顯死亡，呈現屍僵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。