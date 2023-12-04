大湖台6線騎士疑自摔不治 檢警相驗釐清死因
1名男子昨天騎乘機車行經苗栗大湖鄉台6線29.5公里處，疑自摔倒地手腳擦挫傷，送醫時仍有意識，送醫急救後卻宣告不治；警方報請檢方相驗，並調閱附近監視器，調查釐清死因。
苗栗縣警察局大湖分局今天指出，警消於3日下午2時30分許獲報，大湖鄉台6線29.5公里竹木明隧道前發生交通事故，抵達現場時發現35歲吳姓男子及所騎乘的普通重機倒臥路旁，救護人員現場評估吳男仍有意識、手腳有擦挫傷，緊急送往大順醫院救治。
警方表示，經初步調查，吳男騎乘機車由台6線大湖往公館方向，行駛至此路段疑似身體不適，不慎自摔倒地，但吳男到院急救後，仍宣告不治。
警方指出，相關肇事原因待進一步調閱行車紀錄器及附近監視器，並報請苗栗地檢署檢察官進行刑事相驗，調查釐清確切死因。
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