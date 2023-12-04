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影／肥鳥大啖霸王餐引萬人朝聖 害大方老闆恐吞6萬元罰單
一名網友PO出一隻肥滋滋的鳥，飛到雜糧店，大啖加拿大黃豆等穀物，引發上萬名網友朝聖，有網友說，「免費的buffet」、「各種款式任意選」，但這名大方的老闆，卻引來高市衛生局的關切，派員到場稽查，指店家有食材未覆蓋等多項食安缺失，若限期未改善，將開出6萬元起跳的罰單。
有網友在臉書社團路上觀察學院PO出這張一隻鳥正在大啖加拿大黃豆的照片，一旁還有五穀米、美國花豆、澳洲小麥等多種袋裝穀物，並加註「鳥界吃到飽」，引發網友討論，並認出地點就在高雄知名南北貨集散地─三鳳中街。
有網友說，「免費的buffet好開心」、「鳥界派來驗貨的」、「這隻珠頸斑鳩，也未免吃得太胖了」、「老闆也很好，給吃」；但也有網友說，「吃沒關係，不要拉屎在上面」、「我也好怕他拉出來，看得我好緊張」、「吃完飛不動，直接就用三杯處理」。
網友看鳥兒逗趣可愛，但在高雄市衛生局官員眼裡，這間店食安大有疑慮。高市衛生局今晚表示，經派員到場稽查，當場並未發現鳥類蹤跡，針對店家食材未妥適覆蓋、食品從業人員無體檢資料等，已依食安法責令業者限期改善，屆期倘未依規定改善者，可處6萬元以上罰鍰。
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