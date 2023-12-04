快訊

知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租

賴清德屢喊中捷到南投！許淑華不忍了 怒揭中捷延伸真相

整理回收物赫見14張百元美鈔 他急奔銀行換錢一原因慘遭法辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨台東縣議員酒駕 臉書湧數百人按讚還加油讓網友傻眼

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國2日酒駕肇事，事件曝光後，今早公開發文道歉，臉書湧入500人按讚，多人留言喊「加油」，但也有不支持酒駕行為的民眾反彈，並在地方社群公開批評，質疑難道「道歉萬歲」、「正常都要開除黨籍吧！」。

民進黨台東縣黨部主委簡維國2日發生交通事故，雙方未受傷，不過簡有酒精反應，警方將以公共危險罪嫌函送法辦。今早簡維國發致歉聲明，他表示，事故發生後主動打電話報案，並在現場指揮交通等待員警到場，他因跑喜宴行程未能堅守原則，做了負面示範，心中有愧。

今天上午10點30分，簡維國發布道歉聲明，並同步在個人臉書張貼全文，直至下午4點多，已經超過500人按讚，留言75則，內容幾乎全是正向回應，不少人喊加油，也有人說「坦然面對事實才是真男人，認同」、「請個司機比較妥當」、「主動報警處理這個動作做的很棒」。

針對這些鼓勵話語，也有人不以為然，發文批評說「他的臉書留言下面一堆護航欸傻眼」、「酒駕還護航道歉萬歲」、「酒駕視同殺人罪」、「正常都要開除黨籍吧！」。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

簡維國酒駕遭法辦，臉書公布道歉聲明，多達500人按讚。圖／取自簡維國臉書
簡維國酒駕遭法辦，臉書公布道歉聲明，多達500人按讚。圖／取自簡維國臉書
台東縣議員兼任民進黨台東縣黨部主委的簡維國酒駕遭法辦，臉書湧入許多鼓勵。記者徐白櫻／攝影
台東縣議員兼任民進黨台東縣黨部主委的簡維國酒駕遭法辦，臉書湧入許多鼓勵。記者徐白櫻／攝影
簡維國臉書公布酒駕的道歉聲明，不少臉友肯定他主動報案，勇如認錯。圖／取自簡維國臉書
簡維國臉書公布酒駕的道歉聲明，不少臉友肯定他主動報案，勇如認錯。圖／取自簡維國臉書
簡維國酒駕未受苛責，許多人在他臉書加油，有人在地方社群表達不同意見。圖／取自我是台東人
簡維國酒駕未受苛責，許多人在他臉書加油，有人在地方社群表達不同意見。圖／取自我是台東人
簡維國臉書公布酒駕的道歉聲明，不少臉友肯定他主動報案，勇如認錯，但也有人不以為然。圖／取自簡維國臉書
簡維國臉書公布酒駕的道歉聲明，不少臉友肯定他主動報案，勇如認錯，但也有人不以為然。圖／取自簡維國臉書

酒駕 簡維國 台東

延伸閱讀

民進黨台東縣黨部主委簡維國酒駕車禍 發聲明道歉

時機敏感…民進黨台東縣黨部主委簡維國酒駕 地方震驚

夜店酒駕回家撞路樹棄車落跑 躲兩小時到案公共危險函送

柯文哲曾讓北市列名「最醜城市」 綠議員喊話蔣萬安精進城市美學

相關新聞

捷運板橋站傳意外 男搬運看板搭手扶梯遭夾送醫

捷運新北板橋站今天下午2時51分發生意外，一名30餘歲男子搬運活動看板搭乘3號出口手扶梯時，未注意手扶梯與天花板高度，導...

中興大學康橋河堤傳男子倒地 警一查屍僵多時身分不明

台中市警方在今早獲報，中興大學康橋河堤靠近國光橋下，有一名男子倒臥該處，警方通知救護車到場，發現男子已明顯死亡，呈現屍僵...

他撿14張百元假美鈔奔銀行換錢 台銀總行報警抓人

蘇姓男子日前整理資源回收物時，在紅包袋內發現14張面額百元的美鈔，興高采烈跑去銀行要換成台幣，兩間不同銀行查看，均認為顏...

影／高雄沒風雨路樹倒塌砸中賓士 車主接通知當場傻眼

高雄市今天氣涼爽，但位於左營區華夏路一棵路樹突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車，整棵枯萎的樹幹「...

綠議員酒駕臉書湧數百人按讚又喊加油 網友傻眼

民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國2日酒駕肇事，事件曝光後，今早公開發文道歉，臉書湧入500人按讚，多人留言喊「加油」，但...

國1北上貨車追撞砂石車 駕駛「鐵包肉」遭夾1小時脫困

國道1號北向357.1公里處今上午11時52分許發生車禍，21歲袁姓男子駕駛小貨車，疑未注意車前狀況，往前方林男駕駛砂石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。