民進黨台東縣議員酒駕 臉書湧數百人按讚還加油讓網友傻眼

民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國2日酒駕肇事，事件曝光後，今早公開發文道歉，臉書湧入500人按讚，多人留言喊「加油」，但也有不支持酒駕行為的民眾反彈，並在地方社群公開批評，質疑難道「道歉萬歲」、「正常都要開除黨籍吧！」。

民進黨台東縣黨部主委簡維國2日發生交通事故，雙方未受傷，不過簡有酒精反應，警方將以公共危險罪嫌函送法辦。今早簡維國發致歉聲明，他表示，事故發生後主動打電話報案，並在現場指揮交通等待員警到場，他因跑喜宴行程未能堅守原則，做了負面示範，心中有愧。

今天上午10點30分，簡維國發布道歉聲明，並同步在個人臉書張貼全文，直至下午4點多，已經超過500人按讚，留言75則，內容幾乎全是正向回應，不少人喊加油，也有人說「坦然面對事實才是真男人，認同」、「請個司機比較妥當」、「主動報警處理這個動作做的很棒」。

針對這些鼓勵話語，也有人不以為然，發文批評說「他的臉書留言下面一堆護航欸傻眼」、「酒駕還護航道歉萬歲」、「酒駕視同殺人罪」、「正常都要開除黨籍吧！」。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

簡維國酒駕遭法辦，臉書公布道歉聲明，多達500人按讚。圖／取自簡維國臉書

台東縣議員兼任民進黨台東縣黨部主委的簡維國酒駕遭法辦，臉書湧入許多鼓勵。記者徐白櫻／攝影

簡維國臉書公布酒駕的道歉聲明，不少臉友肯定他主動報案，勇如認錯。圖／取自簡維國臉書

簡維國酒駕未受苛責，許多人在他臉書加油，有人在地方社群表達不同意見。圖／取自我是台東人