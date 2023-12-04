聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨台東縣議員酒駕 臉書湧數百人按讚還加油讓網友傻眼
民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國2日酒駕肇事，事件曝光後，今早公開發文道歉，臉書湧入500人按讚，多人留言喊「加油」，但也有不支持酒駕行為的民眾反彈，並在地方社群公開批評，質疑難道「道歉萬歲」、「正常都要開除黨籍吧！」。
民進黨台東縣黨部主委簡維國2日發生交通事故，雙方未受傷，不過簡有酒精反應，警方將以公共危險罪嫌函送法辦。今早簡維國發致歉聲明，他表示，事故發生後主動打電話報案，並在現場指揮交通等待員警到場，他因跑喜宴行程未能堅守原則，做了負面示範，心中有愧。
今天上午10點30分，簡維國發布道歉聲明，並同步在個人臉書張貼全文，直至下午4點多，已經超過500人按讚，留言75則，內容幾乎全是正向回應，不少人喊加油，也有人說「坦然面對事實才是真男人，認同」、「請個司機比較妥當」、「主動報警處理這個動作做的很棒」。
針對這些鼓勵話語，也有人不以為然，發文批評說「他的臉書留言下面一堆護航欸傻眼」、「酒駕還護航道歉萬歲」、「酒駕視同殺人罪」、「正常都要開除黨籍吧！」。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言