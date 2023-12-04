聽新聞
test
0:00 / 0:00
中興大學康橋河堤傳男子倒地 警一查屍僵多時身分不明
台中市警方在今早獲報，中興大學康橋河堤靠近國光橋下，有一名男子倒臥該處，警方通知救護車到場，發現男子已明顯死亡，呈現屍僵狀態，警方在場採證，調閱周邊監視器，發現男子在今天凌晨1時許時，行經該處，因不明狀況突然倒地，因男子年約60至70歲，目前仍身分不明，正透過警政系統釐清身分，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。
第三警分局正義所在今早8時許獲報，中興大學康橋河堤靠近國光橋下，有一男子路倒該處，警方到場後轉報119救護人員協助，但經救護人員確認，倒臥地面的男子已呈現屍僵，明顯死亡，因此沒有送醫。
經警方鑑識小組在現場採證、檢視男子身體外觀，初步未發現有外力介入跡象，經調閱監視器後發現，男子在今天凌晨1時許時有行經該處，隨後因不明原因倒地，不排除是身體因素，不過男子身上沒有身分證件，警方目測年齡約60至70歲，將透過警政系統釐清身分，依規定報請檢察官相驗，釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言