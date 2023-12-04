中興大學康橋河堤傳男子倒地 警一查屍僵多時身分不明

台中市警方在今早獲報，中興大學康橋河堤靠近國光橋下，有一名男子倒臥該處，警方通知救護車到場，發現男子已明顯死亡，呈現屍僵狀態，警方在場採證，調閱周邊監視器，發現男子在今天凌晨1時許時，行經該處，因不明狀況突然倒地，因男子年約60至70歲，目前仍身分不明，正透過警政系統釐清身分，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

第三警分局正義所在今早8時許獲報，中興大學康橋河堤靠近國光橋下，有一男子路倒該處，警方到場後轉報119救護人員協助，但經救護人員確認，倒臥地面的男子已呈現屍僵，明顯死亡，因此沒有送醫。