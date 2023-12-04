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中興大學康橋河堤傳男子倒地 警一查屍僵多時身分不明

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今早獲報，中興大學康橋河堤靠近國光橋下，有一名男子倒臥該處，警方通知救護車到場，發現男子已明顯死亡，呈現屍僵狀態，警方在場採證，調閱周邊監視器，發現男子在今天凌晨1時許時，行經該處，因不明狀況突然倒地，因男子年約60至70歲，目前仍身分不明，正透過警政系統釐清身分，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

第三警分局正義所在今早8時許獲報，中興大學康橋河堤靠近國光橋下，有一男子路倒該處，警方到場後轉報119救護人員協助，但經救護人員確認，倒臥地面的男子已呈現屍僵，明顯死亡，因此沒有送醫。

經警方鑑識小組在現場採證、檢視男子身體外觀，初步未發現有外力介入跡象，經調閱監視器後發現，男子在今天凌晨1時許時有行經該處，隨後因不明原因倒地，不排除是身體因素，不過男子身上沒有身分證件，警方目測年齡約60至70歲，將透過警政系統釐清身分，依規定報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市一名年約6旬男子今天清晨被人發現倒臥興大康橋河堤的國光橋下，已明顯死亡，警方正在釐清身分。圖／讀者提供
台中市一名年約6旬男子今天清晨被人發現倒臥興大康橋河堤的國光橋下，已明顯死亡，警方正在釐清身分。圖／讀者提供

監視器 中興大學 檢察官

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