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國1林口段半聯結車起火 濃煙一度造成回堵3公里

中央社／ 桃園4日電

國道公路警察局今天表示，國1南向45公里林口路段中午發生營半聯結車火燒車事故，宋姓駕駛發現後方板車冒煙隨即停靠外側路肩，但起火濃煙造成車流回堵約3公里，幸無人受傷。

國道公路警察局第一大隊今天發布新聞稿指出，中午12時25分許接獲桃園市消防局通報有1輛營半聯結車板車起火，獲報後立即派遣巡邏車前往查看，事發現場共有4車道，事故車輛占用外側路肩，所幸現場無人員受困受傷，起火原因有待調查。

警方表示，起火濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，警方立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。下午2時6分，狀況排除。

警方呼籲用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險。若發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道 車道 警察

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