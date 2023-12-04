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影／高雄沒風雨路樹倒塌砸中賓士 車主接通知當場傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市今天氣涼爽，但位於左營區華夏路一棵路樹突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車，整棵枯萎的樹幹「躺」在賓士的引擎蓋上，高姓車主接獲愛車被砸的訊息到場，當場傻眼！

警方調查，高姓男子將賓士C300的愛車停在左營區華夏路的路邊停車格，今天中午12時40分許，賓士車旁的一棵路樹突然連根倒下，樹幹當場砸中賓士車的引擎蓋，樹枝橫跨在慢車道，幸當時無人車經過，無人受傷。

車主高男（43歲）接獲警方通知，到場見愛車引擎蓋躺了一棵樹，當場傻眼；里長王振華得知後，也趕到現場，見高男邊拍照邊蒐證，告知高可申請國賠；據了解，該處人行道重新鋪設，路樹植種後才沒多久，就發生倒塌砸車意外。

警方在現場疏導交通、管制車流，通知工務局養工處人員到場，清走倒塌路樹，恢復交通順暢。

位於高雄市左營區華夏路一棵路樹今午突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車。記者石秀華／翻攝
位於高雄市左營區華夏路一棵路樹今午突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車。記者石秀華／翻攝
位於高雄市左營區華夏路一棵路樹今午突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車。記者石秀華／翻攝
位於高雄市左營區華夏路一棵路樹今午突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車。記者石秀華／翻攝
位於高雄市左營區華夏路一棵路樹今午突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車。記者石秀華／翻攝
位於高雄市左營區華夏路一棵路樹今午突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車。記者石秀華／翻攝
位於高雄市左營區華夏路一棵路樹今午突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車。記者石秀華／翻攝
位於高雄市左營區華夏路一棵路樹今午突然倒塌，不偏不倚砸中停在路邊停車格的一輛賓士C300轎車。記者石秀華／翻攝

路樹 車主 人行道

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