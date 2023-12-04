影／國1南下45K拖板車後輪起火變「風火輪」 車流紫爆回堵3公里

國道1號南下45公里、林口路段處，今天中午12點多發生一輛拖板車右後輪起火意外，火勢夾雜著濃煙向上竄燒，嚇壞過路車輛，所幸拖板車及時停在路肩待援，現場造成車輛回堵3公里，警消人員獲報趕抵，架設水線灌救，整輛車後半部燒得焦黑，詳細起火原因仍待調查釐清，目前該路段時速「紫爆」，時速僅剩11公里。

國道公路警察局第一大隊說明，今天中午12點25分接獲國道1號南下45公里林口路段發生營半聯結車火燒車意外，現場共有4車道（含1輔助車道），起火車輛占用外側路肩，立刻派遣巡邏車前往查看，並通知交控中心、緩撞車、消防隊，現場無人員受困受傷。

初步調查，48歲的宋姓男子駕駛營半聯結車，發現板車冒煙，立刻將車輛靠外側路肩，現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。