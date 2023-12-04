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高雄無照小屁孩開車載2名未成年朋友 貪玩出遊撞分隔島翻車傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄15歲林姓少年今晨駕駛向友人借來的TIDA轎車，搭載謝姓和王姓兩名17歲少年兜風，疑因車況和路況不熟，在新興區自撞分隔島，車衝入樹叢翻車，3人嚇到臉色蒼白，幸僅受輕傷；警方通知家屬到場，依法對少年開出無照駕駛、最重可罰2萬4000元罰單，家長得陪同參加道安講習。

高雄市新興警分局五福路派出所今天凌晨3時30分許接獲報案，指稱在新興區民生一路與文橫一路口發生轎車自撞事故，警方隨即趕往現場處理。

警消抵達現場，見一輛TIDA轎車翻覆在分隔島的樹叢中，3名年輕男子受困車中，消防員協助脫困，幸3人僅受手腳輕微擦傷，未送醫。

警方見3男一臉青澀，詢問身分，才知駕駛是年僅15歲的林姓少年，2名乘客謝姓和王姓友人分別只有17歲。

經警方調查，林男向友人借轎車，專程搭載謝、王兩人外出遊玩，沒想到，疑因路況和車況不熟，才自撞分隔島，所幸3人僅受輕傷，林也無酒駕行為。

由於林姓少年無照駕車，警方通知家屬到場，依道路交通管理處罰條例第21條無照駕駛可處6000元至24000元罰鍰，對林開出罰單，另林姓少年家長依規定將陪同參加道路交通安全講習。

高雄15歲林姓少年今晨駕駛借來的TIDA轎車，搭載謝姓和王姓兩名17歲少年兜風，疑因車況和路況不熟，在新興區自撞分隔島，車衝入樹叢翻車，幸3人僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄15歲林姓少年今晨駕駛借來的TIDA轎車，搭載謝姓和王姓兩名17歲少年兜風，疑因車況和路況不熟，在新興區自撞分隔島，車衝入樹叢翻車，幸3人僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄15歲林姓少年今晨駕駛借來的TIDA轎車，搭載謝姓和王姓兩名17歲少年兜風，疑因車況和路況不熟，在新興區自撞分隔島，車衝入樹叢翻車，幸3人僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄15歲林姓少年今晨駕駛借來的TIDA轎車，搭載謝姓和王姓兩名17歲少年兜風，疑因車況和路況不熟，在新興區自撞分隔島，車衝入樹叢翻車，幸3人僅受輕傷。記者石秀華／翻攝

自撞 罰單 消防員

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