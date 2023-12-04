汐止夫妻雙死有蹊蹺 血跡噴濺+指紋…疑丈夫先殺妻

新北市汐止區昨天發生割喉雙屍命案！藍男與陳女夫妻昨天因未下樓吃午餐，同住的藍母察覺有異上樓查看，赫然發現兒子媳婦倒臥在浴室內，脖子有明顯傷痕，地上則殘留大量血跡。警方獲報到場發現2人已明顯死亡，初步研判並無外力介入。家屬表示，夫妻最近精神狀況不佳。

據了解，31歲的死者藍男在物流公司上班，妻子陳女則在安親班擔任行政助理，2人目前並無子女，夫妻與藍父、藍母同住在汐止區社區。昨天早上藍母見夫妻倆未下樓吃早餐，以為假日睡得比較晚，直至中午時2人仍未下樓用餐，藍母下午3時許察覺有異於是上樓查看，不料卻驚見兒子媳婦倒臥於浴室內，地上留下大量血跡以及1把刀，嚇得立即報警。

警方及救護人員獲報趕抵，發現藍男及陳女屍體僵硬已明顯死亡，脖子上有明顯傷痕，立即封鎖現場進行採證。藍母向警方表示死者夫妻住在樓上，案發前並無外人進入家中，也未聽到可疑聲響。兒子媳婦之前因精神狀況不佳，有前往三總就醫治療，平時都有服藥控制。警方勘驗現場後排除外力介入。

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