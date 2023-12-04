男向錢莊借20萬沒還被押走 嫌犯動手前警在農路及時發現
台南市陳姓女子昨天深夜打110報案，指丈夫被兩名陌生男子從台南市七股區大埕里住處強押上車載走，警方凌晨在一處農路及時發現作案車輛救出被害人、逮捕嫌犯。經查被害人借高利貸沒還，警方今天將陳姓、康姓男子依重利及妨害自由罪嫌送辦。
警方表示，昨晚10點多接獲報案，立即通報偵查隊組成專案小組偵辦。透過手機定位人在台南市楠西區鹿田里７-11超商附近，與報案人陳姓女子陪同前往手機定位位置搜尋，兩小時後在楠西區鳳興里農產業道路發現可疑轎車攔停盤查，在車內發現被害人及兩名嫌犯，立即救出被害人並以現行犯逮捕嫌犯。
陳姓、康姓男子坦承涉案，供稱雙方有債務糾紛，請對方出來談判，並沒有恐嚇或傷害對方。不過車上有甩棍、菜刀等作案工具，警方認為還好早一步找到人，否則被害人恐遭刑求。
玉井分局表示，經查是被害人向月息30%的地下錢莊借20萬元逾期沒還，遭兩人押走討債。
警方表示，受理後2小時偵破救回被害人，顯見即時報案、警民合作的重要，警察辦案效率高，玉井分局會持續為轄區治安努力，守護民眾生命財產安全。
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