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北市男回收資源拾獲美鈔 未鑑識換匯竟是偽鈔遭法辦

中央社／ 台北4日電

台北市一名從事資源回收的男子日前發現14張百元舊版美鈔，他未待鑑定真偽便至台銀兌換新台幣，被行員鑑定辨識為假鈔，警方獲報將他依法送辦。（翻攝照片） 中央社
台北市一名從事資源回收的男子日前發現14張百元舊版美鈔，他未待鑑定真偽便至台銀兌換新台幣，被行員鑑定辨識為假鈔，警方獲報將他依法送辦。（翻攝照片） 中央社

北市一名從事資源回收的37歲蘇男日前從廢紙堆中發現14張百元舊版美鈔，他未待鑑定真偽便至台銀兌換新台幣，被行員鑑定辨識為假鈔，警方獲報將他依違反偽造有價證券罪送辦。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，轄下介壽路派所長日前接獲台灣銀行總行通報，有名男民眾攜帶14張面額百元的舊版美鈔至外匯部門，臨櫃欲兌換成新台幣使用，但經行員檢查後發覺鈔票質感有異，並使用驗鈔機確認鈔票細節並非真鈔，請求警方協助偵辦。

根據警方調查了解，涉案的蘇男從事資源回收業，他自稱是在某大樓資源回收間整理物品時，發現廢紙堆中夾有紅包袋，其內有14張面額百元的舊版美鈔，隨後他分別拿到不同2間銀行辨認其真偽。

行員分別向蘇男表示，這14張面額百元的舊版美鈔貌似真鈔，但並非市面上所流通紙鈔，且因放置過久導致紙張顏色和真鈔不太相符，為求謹慎請蘇男將紙鈔拿至台灣銀行總行鑑定。

不料蘇男未經鑑定便直接到台銀總行外匯部要換鈔，經總行行員觸摸鈔票紙質、色澤、圖樣，認為不符真鈔條件，再請出納人員二次鑑定，立即辨識出全為假鈔，隨即通報警方到場處理。

錯愕的蘇男才驚覺因一時疏忽而可能吃上官司，後悔不已。警方全案詢後將蘇男依涉違反偽造有價證券罪函送台北地檢署偵辦。

中正一分局呼籲，民眾兌換貨幣應循正當途徑，切勿私下兌換以免受騙，若對鈔票真偽存有疑義者，可洽詢中央銀行發行局或向警察機關報案、檢舉，千萬勿心存僥倖至銀行換錢、存錢，否則可能違反刑法偽造有價證券罪，依法可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣9萬元以下罰金。

鈔票 假鈔 資源回收

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