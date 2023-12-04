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影／台中妙齡女剛調好後照鏡…2秒後發生悲劇 追撞機車雙仆街

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子在1日騎機車行經北區時，疑因調整機車後照鏡角度，未注意到前方的機車已亮煞車燈，陳女在調完後照鏡後兩秒，即撞上前車，釀兩人受傷，後方有轎車駕駛以行車記錄器拍下，上傳網路後引發熱議。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日流傳一段影片，影片中的女騎士調整機車左邊後照鏡後兩秒，即撞上前方已亮煞車燈的機車，兩車碰撞後都倒地，影片上傳網路後，引發熱議，「有時間喬後照鏡 卻沒有反應能力煞車」、「單手時請減速放慢」、「調整好後視鏡但是不看前面就沒意思了啦」

第二警分局表示，此案是在1日上午8時許獲報，北區健行路590號前有兩機車事故，經調查，當時陳姓女子（22歲）當時騎機車沿健行路往梅川東路三段方向行駛，行經事故地點時，不慎碰撞前方由吳姓男子（29歲）騎的機車，造成兩部機車車頭、車尾處受損，陳女、吳男手腳都有受傷，但無大礙。

警方調查，二人都無酒精濃度，初判肇事原因是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

第二警分局呼籲，車輛駕駛人應隨時注意車前狀況，並確實與前車保持隨時可以煞停之安全距離，以避免因突發狀況反應不及而發生追撞，甚至造成人員傷亡。

台中市陳姓女子1日騎機車行經北區時，調整後照鏡疑未注意到前方機車已煞車，追撞前車釀2人受傷。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市陳姓女子1日騎機車行經北區時，調整後照鏡疑未注意到前方機車已煞車，追撞前車釀2人受傷。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市陳姓女子1日騎機車行經北區時，調整後照鏡疑未注意到前方機車已煞車，追撞前車釀2人受傷。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市陳姓女子1日騎機車行經北區時，調整後照鏡疑未注意到前方機車已煞車，追撞前車釀2人受傷。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

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