小貨車撞護欄司機拋飛！車往前衝百分尺 撞分隔島才停下

楊姓男子今天上午駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑打滑失控衝撞內側護欄後拋出車外受重傷，小貨車往前滑行百公尺才停下，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝 楊姓男子今天上午駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑打滑失控衝撞內側護欄後，楊男被拋出車外，墜落道路中島分隔島受重傷。基隆、新北消防局都接獲報案派員救援，將楊送醫急救。事故原因由警方調查中。

基隆市、新北市消防局「119」救災救護指揮中心，上午9點36分、38分先後接獲報案，台62線萬瑞快速道路瑞芳往基隆方向指標12.3公里處發生車禍，司機被拋出車外，分別派遣人車前往救護，將30歲楊男送往基隆長庚醫院急救。

據了解，楊男駕駛小貨車沿萬瑞快速道路行駛，疑大雨路滑失控，開車偏移車道，擦撞道路內側護欄後，楊男被拋離駕駛座，車內物品散落車道，小貨車並持續往前行駛約100公尺，撞擊道路中央分隔島才停下。

消防人員到場時，楊男意識清楚，研判骨盆疑似骨折，給予包紮止血、骨折固定、長背板固定、頸圈固定後送醫。警方初步研判為自撞肇禍，事故原因待進一步調查釐清。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，下雨天行車輪胎抓地力較差，容易在胎面和水面間形成水膜，造成車輛偏移、甩尾等情況，提醒雨天開車切勿超速，並保持行駛間安全距離，確保行車安全。