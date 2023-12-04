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砂石車、復康巴士、小貨車撞一團 雲林車禍造成1命危2傷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣莿桐鄉雲156線和平路今早9時20分許，一輛砂石車在路口與一輛小貨車相撞，因撞擊猛烈，砂石車撞毀大排橋的護欄，懸空在橋上，一輛復康巴士駛抵現場閃避不及也撞上，3車撞在一起，砂石車司機受困被救出送醫，小貨車劉姓司機則無呼吸心跳呈現命危，送醫急救中，復康巴士幸好空車，司機只受輕傷，這起車禍共造成一人命危兩人受傷，案由警方處理中。

雲林縣莿桐鄉和平路260號前今天上午1輛砂石車、小貨車及私人長照中心的復康巴士，3車在莿桐大排的橋樑路口發生對撞車禍，警方指出，砂石車沿著雲一五六線由東往西螺方向行駛，行經路口時，一輛由劉姓司機（24歲）所駕的小貨車，準備前往西螺載運蔬菜，在路口轉彎時與砂石車相撞。

因撞擊大，砂石車衝向右側的大排的橋面，撞毀護欄後，整個車頭懸在空中，司機受困意識清楚，經消防隊趕到將他送醫，幸傷勢不重。小貨車司機被夾在車內，救出時已呈現無呼吸收跳，趕緊送雲林基督教醫院醫急救，車禍發生當時一輛復康巴士也駛抵路口，來不及閃避被撞上，所幸當時車上並沒人，司機只受輕傷。肇事責任全案由警方處理。

小貨車及復康巴士也撞成一團。記者蔡維斌／攝影
小貨車及復康巴士也撞成一團。記者蔡維斌／攝影

小貨車及復康巴士也撞成一團。記者蔡維斌／攝影
小貨車及復康巴士也撞成一團。記者蔡維斌／攝影
砂石車撞毀護欄，懸空在橋上。記者蔡維斌／攝影
砂石車撞毀護欄，懸空在橋上。記者蔡維斌／攝影
受困的砂石車司機被救出送醫。記者蔡維斌／攝影
受困的砂石車司機被救出送醫。記者蔡維斌／攝影
砂石車撞毀護欄，懸空在橋上。記者蔡維斌／攝影
砂石車撞毀護欄，懸空在橋上。記者蔡維斌／攝影

雲林 車禍

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