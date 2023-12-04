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詐團冒充網路遊戲客服 中年大叔想提升等級險被騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

張姓男子遭電信詐騙（左），經市警二分局警員勸阻才未買2萬千元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
張姓男子遭電信詐騙（左），經市警二分局警員勸阻才未買2萬千元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
40歲張姓男子透過臉書加Line好友，認識冒充網路遊戲客服人員，對方向張說，提升遊戲角色等級需要購買2萬5千元的遊戲點數，可與更多女性聊天。張信以為真，昨晚到台南市某超商要買點數，店員發覺有異報警及時勸阻，張才知受騙保住辛苦積蓄。

台南市警二分局南門派出所警員張訓銘、郭懿慧，昨晚間6點多執行巡邏勤務時，接獲五妃街某超商店員來電通知，中年男子要購買龐大的遊戲點數，疑似遭到詐騙。警方到達現場了解後，40歲男子向警方表示，因玩線上遊戲要提升遊戲角色的等級，所以要購買點數。

據了解，張透過臉書加Line好友，認識網路暱稱「專屬賬務」男子，對方向張說，提升等級需要購買2萬5千元的遊戲點數，可與更多女性聊天。

張訓銘、郭懿慧勸張先暫緩購買點數，詐騙集團常利用網路交友名義，要求購買遊戲點數做交易。並向張說明，詐團先誘騙張購買遊戲點數2萬5千元，提升級會員等級，可與更多女性聊天，是詐騙話術。警員並提醒張小心詐騙集團假冒客服，張才恍然大悟自己遭詐騙，張感謝店家及警方的辛勞，保住辛苦積蓄。

警方說，網路手機APP、Line群組招募交友聊天、玩遊戲等，很多都是詐騙集團，民眾遭遇類似情形時不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，避免上當受騙。

不法分子冒充網路遊戲客服，利用LINE指示誘騙民眾。記者黃宣翰／翻攝
不法分子冒充網路遊戲客服，利用LINE指示誘騙民眾。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 網路遊戲 客服

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