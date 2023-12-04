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失智嬤被帶到派出所…警忙查身分 見她拿出手機眾人笑了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區一名失智阿嬤迷路，被帶到派出所，員警請她吃泡麵止飢時，阿嬤突然拿出手機，員警立即查出她身分。圖／警方提供
台中市清水區一名失智阿嬤迷路，被帶到派出所，員警請她吃泡麵止飢時，阿嬤突然拿出手機，員警立即查出她身分。圖／警方提供
台中市清水區一名85歲失智阿嬤日前迷路，找不到家，員警帶回派出所忙查她身分時，阿嬤邊吃泡麵邊拿出手機，員警看到她的手機不禁笑了，從手機通訊錄馬上就找到阿嬤的家人，查出她身分。

85歲陳姓阿嬤本月1日中午12點，從清水區獨自外出訪友迷途，當時天氣熱，她走了1個多小時，走到清水區五權南路、平等路口時，疑似體力不支行走不穩差點跌倒，路過民眾發現，上前攙扶至路旁休息，並向警方報案請求協助。

台中市清水警分局大秀派出所警員廖德翰獲報後立即趕到現場，阿嬤身上未帶任何證件，只向警方表示姓名及住在龍井區等訊息，老婦還說「自己走路到清水區要找多年好友坐坐，好像住在附近但都找不到」。

員警先帶她回派出所休息，當警方在查尋她身分時，發現阿嬤竟拿出手機，員警立刻向阿嬤借手機，查通訊錄與家屬聯繫並報平安。

阿嬤的家屬到派出所後，眾人才知道，原來她近年來已搬到清水區與兒子居住，不住龍井區，而朋友的家就是兒子家，她被民眾發現地點只離兒子家約400公尺。她家人表示還好遇到熱心民眾協助報案及員警的熱心幫忙才讓阿嬤順利返家。

大秀所長何易軒表示，家中若有長者應隨時多加關懷、照顧，如發現家中有年老長輩外出許久未歸，請立即撥打110請警方給予協助。平時可讓家中長輩配戴有基本資料及家屬聯繫方式手鍊以供辨識，以利於發生走失情形時警方可迅速聯繫到家屬。

台中市清水區一名失智阿嬤迷路，被帶到派出所，員警請她吃泡麵止飢時，阿嬤突然拿出手機，員警立即查出她身分。圖／警方提供
台中市清水區一名失智阿嬤迷路，被帶到派出所，員警請她吃泡麵止飢時，阿嬤突然拿出手機，員警立即查出她身分。圖／警方提供

阿嬤 失智

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