屏東縣里港鄉清晨住宅火警 現場騎樓燃燒救出4人

屏東縣里港鄉里港路今天清晨發生住宅火警，消防人員抵達時騎樓起火燃燒，2樓四人受困，安全救出，起火原因調查中。圖／屏東縣消防局提供 屏東縣消防局今天清晨5點54分接獲報案，里港鄉里港路發生住宅火警，抵達現場時發現騎樓起火燃燒，騎樓停放汽機車，同時得知2樓有4人受困待救，使用雙節梯入室搶救後安全救出，火勢撲滅，起火原因消防局火調科調查，燃燒面積8坪。

消防局指出，5點54分接獲報案後，出動里港、九如、鹽埔、長治、第一大隊，共計出動11車26人前往，由第一大隊副大隊長楊景雄帶隊指揮，6時里港分隊到達現場回報是騎樓燃燒，出水線搶救。

現場發現2樓有4人待救，家人同住70歲婦人、44歲女性、與14歲少年、11歲男童，隨即用雙節梯入室搶救，平安救出，火勢撲滅，4人救出後表示無需就醫；現場騎樓停放汽機車，全面燃燒，詳細起火原因仍待火調人員調查中。