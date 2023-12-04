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無照少年肇事 金門大橋首見死亡車禍

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門大橋驚傳死亡車禍，一名無照的李姓青年開車撞上洪姓阿嬤，造成阿嬤傷重不治。圖／民眾提供
金門大橋驚傳死亡車禍，一名無照的李姓青年開車撞上洪姓阿嬤，造成阿嬤傷重不治。圖／民眾提供
十六歲李姓少年昨天上午無照駕車行駛金門大橋，疑車速過快未保持安全距離，高速追撞前方六十六歲洪姓女騎士，洪婦拋飛重傷送醫不治，機車噴到一旁行人專用道支離破碎。這是金門大橋通車一年多以來，首起死亡車禍

車禍發生在金門大橋烈嶼往金門方向一點七公里處，當時洪婦騎乘機車，遭李姓少年開車從後高速追撞，洪婦拋飛撞上擋風玻璃再摔落地，機車噴到人行道、支離破碎，現場血跡斑斑，少年汽車車頭也嚴重凹陷、擋風玻璃破裂；救護人員趕抵對洪婦急救，緊急送金門醫院不治。

警方調查，洪婦平日一人打數份工，是家中主要經濟來源；昨天原本到小金門市場買豬肉，因為想起孫子喜歡吃水果與蔬菜，過橋去買水果，交代豬肉攤業者回頭再來拿豬肉，沒想到遭逢意外。

肇事李姓少年僅十六歲，當場嚇傻，做筆錄時不斷發抖；少年說車子是媽媽的，昨天凌晨他開車到小金門找朋友，上午七點多要返家，當時車速約七十到八十公里，坦承有點快，被依過失致死罪嫌移送少年法庭。

金門大橋去年十月卅日開通迄今共發生七起交通事故，昨天是首起死亡車禍。當地居民認為最近東北季風強，橋上風大，機車很容易被吹偏，稍不留意，就可能發生意外；也有人質疑大橋設計有問題，路幅太小，雙向各只一個車道，常見堵車及汽機車爭道，政府卻遲未改善。

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