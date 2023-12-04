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3男殺蟲劑玩火 釀中壢家樂福大火
桃園市中壢區廿四小時營業的家樂福中原店昨天凌晨失火，卅名員工、顧客倉皇逃生，現場損失慘重；警、消事後調查，起火原因是三名男子在賣場清潔用品區玩鬧，用賣場殺蟲劑噴打火機導致，依公共危險罪嫌將三人移送法辦。
大火導致賣場嚴重毀損，家樂福昨公告先停業二天，復業時間不確定；大樓建築物中還有其他賣場與餐廳，也陸續宣布暫停營業，加上地下停車場大批車輛因救火泡水，損失難估算，三名年輕人恐面臨巨額求償。
桃園市消防局昨天凌晨四時左右接獲多通報案電話，指中壢區中華路的家樂福中原店地下一樓失火，消防局出動大批人車灌救至清晨五時許控制火勢；經查當時店內十名員工和廿名顧客均及時逃生，無人傷亡，但大量商品燒毀，損失不貲。
警、消事後勘查，發現起火點在地下一樓賣場貨架商品區，研判人為可能性高；經調閱監視器和訪查現場人員，發現竟是廿歲郭姓男子與廿歲黃姓、廿四歲周姓友人，三人在賣場玩火造成。
警方調查，三人當時到賣場逛街，郭男在黃、周慫恿下，在清潔用品區持賣場殺蟲劑噴打火機後放回，未料該罐殺蟲劑引爆一旁殺蟲劑、酒品，引發大火。
三人到案獲知闖禍顫抖嚇呆，表示當時只是拿殺蟲劑噴打火機看會不會助燃，當下沒有起火，怎料將殺蟲劑放回會引發大火。
家樂福昨宣布昨、今緊急停業兩天；公關表示，賣場損失還在清查，現場需清潔整理，短期內無法營業。
由於救火導致量販商品受損嚴重，樓上賣場商品也受煙熏波及，加上停業損失，家樂福已向警方主張營業損失將列入求償項目；員警形容，再加上泡水車輛損失，「損失金額可能大到天文數字」。
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