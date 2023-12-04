3男殺蟲劑玩火 釀中壢家樂福大火

桃園家樂福中原店昨凌晨因三名男子在賣場內用殺蟲劑噴打火機玩耍引發大火，家樂福損失慘重暫時停業。記者曾增勳／攝影 桃園市中壢區廿四小時營業的家樂福中原店昨天凌晨失火，卅名員工、顧客倉皇逃生，現場損失慘重；警、消事後調查，起火原因是三名男子在賣場清潔用品區玩鬧，用賣場殺蟲劑噴打火機導致，依公共危險罪嫌將三人移送法辦。

大火導致賣場嚴重毀損，家樂福昨公告先停業二天，復業時間不確定；大樓建築物中還有其他賣場與餐廳，也陸續宣布暫停營業，加上地下停車場大批車輛因救火泡水，損失難估算，三名年輕人恐面臨巨額求償。

桃園市消防局昨天凌晨四時左右接獲多通報案電話，指中壢區中華路的家樂福中原店地下一樓失火，消防局出動大批人車灌救至清晨五時許控制火勢；經查當時店內十名員工和廿名顧客均及時逃生，無人傷亡，但大量商品燒毀，損失不貲。

警、消事後勘查，發現起火點在地下一樓賣場貨架商品區，研判人為可能性高；經調閱監視器和訪查現場人員，發現竟是廿歲郭姓男子與廿歲黃姓、廿四歲周姓友人，三人在賣場玩火造成。

警方調查，三人當時到賣場逛街，郭男在黃、周慫恿下，在清潔用品區持賣場殺蟲劑噴打火機後放回，未料該罐殺蟲劑引爆一旁殺蟲劑、酒品，引發大火。

三人到案獲知闖禍顫抖嚇呆，表示當時只是拿殺蟲劑噴打火機看會不會助燃，當下沒有起火，怎料將殺蟲劑放回會引發大火。

家樂福昨宣布昨、今緊急停業兩天；公關表示，賣場損失還在清查，現場需清潔整理，短期內無法營業。

由於救火導致量販商品受損嚴重，樓上賣場商品也受煙熏波及，加上停業損失，家樂福已向警方主張營業損失將列入求償項目；員警形容，再加上泡水車輛損失，「損失金額可能大到天文數字」。