汐止夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子、媳婦割喉慘死

新北市汐止區今天下午發生夫妻雙屍命案！與父母同住的31歲藍姓夫妻，中午時因未下樓用餐，父母上樓查看驚見兒子媳婦雙雙陳屍在浴室，喉嚨均有割傷，嚇得立即報警。汐止警方獲報趕抵發現夫妻倆已明顯死亡。採證初步排除外力介入，研判應是久病厭世，將報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，死者31歲藍男及31歲陳女與父母同住1棟樓中樓民宅，藍男夫妻住在樓中樓的頂樓，藍男父母親則住在樓下。今天中午藍男母親發現兒子媳婦上午、中午均未下樓用餐，上樓查看，赫見兒子媳婦陳屍在浴室內，喉嚨均有割傷，刀子擺在身旁，藍母見狀嚇得立即報警。

汐止分局社后派出所警方獲報與救護人員趕抵現場，發現藍姓夫妻倆已死亡多時，立即封鎖現場近採證。藍男父母親向警方表示死者夫妻二人獨自在樓上，案發前並無外人進入家中，家屬亦未聽到可疑聲響。警方採證後初步排除外力介入跡象，全案已報請士林地檢署檢察官到場相驗已釐清確切死因。