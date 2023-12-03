藝人李博翔酒後與路人口角互毆互告傷害...雙雙移送地檢署

藝人李博翔昨天凌晨跟女友聚餐後在路邊等計程車，因酒後重心不穩撞到路邊轎車後照鏡，車內駕駛葉男下車質問狀況，雙方一言不合在大馬路上起肢體衝突，李的女友勸架遭波及。忠孝敦化捷運站守望員警獲悉鬥毆案將人拉開，由於雙方互告，警詢後2人被依傷害罪送辦，檢方訊後葉男1萬元交保、李男2萬元交保。

北市大安警方昨天凌晨3點多，在忠孝敦化捷運站附近發現有打架情事趕抵，經查是藝人李博翔跟葉姓男子（29歲）因酒醉起肢體衝突，雙方都有受傷互告傷害，李博翔的女友也掛彩，員警遂將3人帶回派出所偵詢。

據了解，李博翔警詢時稱，跟女友在等計程車時不小心撞到對方後照鏡，對方下車自己立刻道歉但還是被攻擊，因此還手；葉男警詢時說，自己跟老婆在車內休息等代駕，對方經過擦撞到後照鏡，以為是不小心不理會，沒想到過一陣子，對方突然出拳直接把後照鏡打彎掉，才下車質問起口角、互毆。

由於李博翔和葉男互控傷害又是現行犯，警詢後2人被依傷害罪移送法辦，檢察官訊後葉男1萬元交保、李博翔2萬元交保。

李博翔事後在臉書發文描述事發經過，自稱「一個重心不穩沒站好，不慎碰撞到停在旁邊轎車的後照鏡，沒想到沒發動的車子裡後座居然坐一對男女，男子開門直接謾罵，接二連三地抓起我的頭開始往地板上撞擊，導致我左腦腫大神智不清，又勾著我的脖子直接槌我的臉導致左眼帶瘀血破相，嘴巴內腫大又流血，我反抗咬了他的手臂，試圖將他推開，好險剛好有警察直接將他阻止逮捕」。