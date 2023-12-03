影／車禍撞壞「像極了香港敞篷雙層巴士」行駛國道 警：未違規

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聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

今年10月底晚間有輛護專交通車行經桃市平鎮區振興路地下道時，由於未注意限高2.5公尺，車頂撞擊地下道變成「卡車」，而前方擋風玻璃和兩側部分窗戶因車體變形全都碎裂，曾遭網虧「像極了香港的敞篷雙層巴士」，昨天這輛車高速奔馳現身在國1中山高速公路桃園路段，疑似要將車輛開去修理，由於窗簾隨風飄揚很吸睛，國道公路警察局檢視PO網影片後，認為車頂毀損但未散落物品，因此未構成道路交通管理處罰條例的違規事證。

國道公路警察局第一公路警察大隊說明，由影片看來，除了車頂前方毀損，兩側座位窗戶玻璃破損外，猜測駕駛可能正準備將車子開去修理，除非車內的窗簾、座椅等物件有飛散掉落之虞，將以道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款的汽車裝載時，所載貨物有滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形之一者，將處汽車駕駛人新台幣3000元至1萬8000元不等罰鍰，並責令改正或禁止通行。

據悉，這輛由66歲徐姓司機駕駛的遊覽車，今年10月31日晚間8點9分行經平鎮區振興路地下道時，因司機對當地路況不熟悉，在駛入地下道時未注意入口限高2.5公尺標示，以致車頂撞擊地下道毀損，所幸徐某當時僅遭碎玻璃劃傷，車輛尚可行駛，並於事故發生10分鐘後，自行倒車排除受困狀況。

這輛遊覽車今年10月底晚間因徐姓司機不熟路況，誤闖平鎮區振興路地下道造成車頂毀損，昨天現身於國道1號桃園路段，疑似正要去修理，國道警方檢視影片，認為並無違規。圖／翻攝自臉書粉專我是平鎮人
這輛遊覽車今年10月底晚間因徐姓司機不熟路況，誤闖平鎮區振興路地下道造成車頂毀損，昨天現身於國道1號桃園路段，疑似正要去修理，國道警方檢視影片，認為並無違規。圖／翻攝自臉書粉專我是平鎮人
這輛遊覽車今年10月底晚間因徐姓司機不熟路況，誤闖平鎮區振興路地下道造成車頂毀損，昨天現身於國道1號桃園路段，疑似正要去修理，國道警方檢視影片，認為並無違規。圖／平鎮警分局提供
這輛遊覽車今年10月底晚間因徐姓司機不熟路況，誤闖平鎮區振興路地下道造成車頂毀損，昨天現身於國道1號桃園路段，疑似正要去修理，國道警方檢視影片，認為並無違規。圖／平鎮警分局提供

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