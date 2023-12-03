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影／新北機車撞上周杰倫同款千萬藍寶堅尼 38歲車主：不需賠償

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名25歲男子今天下午騎機車，在新莊區中華路與復興路口違規跨越雙黃線，輕微擦撞到對向1輛休旅車，仔細一看竟是售價千萬元的藍寶堅尼Urus，路人發現後，忍不住拿出手機錄影上傳臉書社團。

據了解，許姓騎士今天下午3時許騎乘機車，沿中華路一段往中正路方向直行，穿越復興路口之後卻停在馬路中央打左轉燈，當時行駛在對向車道的藍寶堅尼休旅車原已停下，雙方猶豫片刻，機車即跨越雙黃線向前起步，休旅車也突然起步。

結果發生擦撞，休旅車38歲朱姓駕駛立刻下車查看、與許姓騎士理論，路人看見是號稱當今世上最強悍性能休旅、售價千萬元、歌手周杰倫也有同款車的藍寶堅尼Urus，忍不住拿出手機錄影上傳臉書社團。

員警獲報到場，依交通事故處理規定測繪記錄，後經休旅車主仔細查看，只有左前輪框輕微擦傷，沒有擦撞到鈑件、烤漆，車主表示自行和解、不需機車騎士賠償、不需警方協助。

最後因為雙方皆未受傷、均無飲酒，且只有輕微車損，警方只針對機車違規跨越雙黃線行駛開罰，其餘交由雙方自行和解處理。

25歲男子騎機車違規跨越雙黃線與對向休旅車發生擦撞，撞上的是售價千萬元的藍寶堅尼Urus，引起路人側目。記者林昭彰／翻攝
25歲男子騎機車違規跨越雙黃線與對向休旅車發生擦撞，撞上的是售價千萬元的藍寶堅尼Urus，引起路人側目。記者林昭彰／翻攝
25歲男子騎機車違規跨越雙黃線與對向休旅車發生擦撞，撞上的是售價千萬元的藍寶堅尼Urus，引起路人側目。記者林昭彰／翻攝
25歲男子騎機車違規跨越雙黃線與對向休旅車發生擦撞，撞上的是售價千萬元的藍寶堅尼Urus，引起路人側目。記者林昭彰／翻攝
25歲男子騎機車違規跨越雙黃線與對向休旅車發生擦撞，撞上的是售價千萬元的藍寶堅尼Urus，引起路人側目。記者林昭彰／翻攝
25歲男子騎機車違規跨越雙黃線與對向休旅車發生擦撞，撞上的是售價千萬元的藍寶堅尼Urus，引起路人側目。記者林昭彰／翻攝
休旅車車主仔細查看，只有左前輪框輕微擦傷，沒有擦撞到鈑件、烤漆，表示自行和解、不需機車騎士賠償、不需警方協助。記者林昭彰／翻攝
休旅車車主仔細查看，只有左前輪框輕微擦傷，沒有擦撞到鈑件、烤漆，表示自行和解、不需機車騎士賠償、不需警方協助。記者林昭彰／翻攝

休旅車 藍寶堅尼 車禍

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