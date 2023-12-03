影／新北機車撞上周杰倫同款千萬藍寶堅尼 38歲車主：不需賠償

新北市1名25歲男子今天下午騎機車，在新莊區中華路與復興路口違規跨越雙黃線，輕微擦撞到對向1輛休旅車，仔細一看竟是售價千萬元的藍寶堅尼Urus，路人發現後，忍不住拿出手機錄影上傳臉書社團。

據了解，許姓騎士今天下午3時許騎乘機車，沿中華路一段往中正路方向直行，穿越復興路口之後卻停在馬路中央打左轉燈，當時行駛在對向車道的藍寶堅尼休旅車原已停下，雙方猶豫片刻，機車即跨越雙黃線向前起步，休旅車也突然起步。

結果發生擦撞，休旅車38歲朱姓駕駛立刻下車查看、與許姓騎士理論，路人看見是號稱當今世上最強悍性能休旅、售價千萬元、歌手周杰倫也有同款車的藍寶堅尼Urus，忍不住拿出手機錄影上傳臉書社團。

員警獲報到場，依交通事故處理規定測繪記錄，後經休旅車主仔細查看，只有左前輪框輕微擦傷，沒有擦撞到鈑件、烤漆，車主表示自行和解、不需機車騎士賠償、不需警方協助。