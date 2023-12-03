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天降電纜國道1死5傷 奪命纜線怎麼掉的？苗栗檢警扣案調查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國道3號苗栗縣通霄縣路段，昨天發生台灣電力公司高壓電接地線垂落，引發交通事故，造成1死5傷慘劇，檢警查出意外發生當時，還在進行施工的前置作業，不排除地線原本就有鏽蝕、損壞等狀況，檢察官今天偵訊台電、包商等人員後，全部請回進一步偵辦。

台電辦理16萬1千伏通霄-房裡線地線更換工程，工區橫跨國道3，昨天上午9點50分左右，地線垂下在國3號148公里通霄段車道上方，造成7輛大小型車被勾纏或發生撞擊，一輛廂型車首當其衝，車內一家6口1死5傷，檢警今天相驗。

據了解，台電因通霄-房裡線第6至第12號電塔間，約2400公尺的地線，因地處空曠，可能遭到雷擊等外力造成損傷，發包辦理抽換作業，昨天的工序是前置作業，清除地線附掛在電塔保護條，及吊金繩輔助電纜線，還沒有進行抽換，就發生地線垂落的意外。

今天相驗遺屬低調不願多發表意見，但其他受害的車主則心有餘悸，一名大車駕駛說，他開車那麼多年跑透透，從來沒有看過台電工程，電纜線底下沒有架設竹塔防護網的，有夠離譜。

一名小車駕駛說，地線朝著前擋風玻璃迎面大力撞擊，一瞬間他懷疑與同車的太太要遭遇不幸了；另名駕駛則表示，地線來了太快，他根本看不清楚，後來下車察看，才發現是地線，讓人不可思議。

檢察官率同法醫相驗事宜，初步確認死者因車禍導致頭、胸、腹部多處出血而死亡，遺體發交善後，檢察官偵訊施工包商陳姓負責人、台電吳姓經理及林姓保線員後，全部都請回，指揮警方查扣施工範圍掉落地線及纜線，待一步鑑定後，將盡速釐清相關刑事責任。

國道3號苗栗縣通霄縣路段，昨天發生台灣電力公司高壓電接地線垂落，引發交通事故，造成1死5傷慘劇，案發時相當驚悚。圖／警方提供
國道3號苗栗縣通霄縣路段，昨天發生台灣電力公司高壓電接地線垂落，引發交通事故，造成1死5傷慘劇，案發時相當驚悚。圖／警方提供
國道3號苗栗縣通霄縣路段，昨天發生台灣電力公司高壓電接地線垂落，引發交通事故，造成1死5傷慘劇，案發時相當驚悚。圖／民眾提供
國道3號苗栗縣通霄縣路段，昨天發生台灣電力公司高壓電接地線垂落，引發交通事故，造成1死5傷慘劇，案發時相當驚悚。圖／民眾提供

台電 檢察官 國道

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