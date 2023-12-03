快訊

Live／中韓戰徐若熙對首名打者就飆K 一局上未讓對手得分

天降電纜國道1死5傷 奪命纜線怎麼掉的？苗栗檢警扣案調查

Live／中韓戰一局下林承飛敲大巨蛋歷史首安 可惜未能得分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重男鐵皮屋頂踩破遮光罩墜地 命危送醫恢復心跳

中央社／ 新北3日電

三重區重陽路某車行今天下午發生工安意外，男子在鐵皮屋頂上進行帆布更換作業時，意外踩破遮光罩墜落地面，一度失去生命跡象，已送醫急救，警方正調查案發原因。

警消今天下午1時49分接獲通報，49歲李姓男子自2樓的鐵皮屋頂直墜地面，頭部重創，救護人員到場搶救時，李男已無生命跡象，經送醫急救2個多小時，終於恢復心跳呼吸，由於傷重仍送加護病房觀察中。

三重警方通知鑑識人員到場協助採證，調查案發原因，初步了解，傷者為車行員工，因到鐵皮屋頂更換車行帆布時，疑因不慎踩破屋頂遮光罩，直接掉落地面並撞擊到頭部重傷。

第三大隊大隊長陳志德表示，近來高處墜落案件頻傳，民眾遇到此類案件千萬勿隨意移動患者，恐造成2次傷害，當下應注意患者意識狀況及呼吸問題，並立即打119協助救援。

三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂更換帆布招牌時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面。聯合報記者林昭彰／翻攝
三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂更換帆布招牌時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面。聯合報記者林昭彰／翻攝

患者 工安

延伸閱讀

三重中古車行員工換招牌…從6公尺屋頂墜地 頭部重創命危

高雄汽車保養廠失火冒濃煙 5間鐵皮廠房付之一炬保修車也遭殃

落成還不到10天 高雄岡山新建宮廟燒成廢墟

三地門一家10人蝸居鐵皮陋屋 衡山行善團近百志工上山打造新家

相關新聞

影／新北機車撞上周杰倫同款千萬藍寶堅尼 路人忍不住拿出手機

新北市1名25歲男子今天下午騎機車，在新莊區中華路與復興路口違規跨越雙黃線，輕微擦撞到對向1輛休旅車，仔細一看竟是售價千...

16歲中輟生金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

金門大橋驚傳死亡車禍！一名16歲少年今天上午7點20分左右從烈嶼端開往湖下方向，疑因車速快，又未保持安全車距，從後方追撞...

傳出爆炸聲！高雄地下電纜走火路裂冒煙 台電修復致歉將加強巡檢

高雄三民區遼寧二街路面昨晚傳出爆炸聲且隆起出現裂痕，幸無人傷；台電研判是地下電纜接頭故障，更換後，進行路面平整修復中。台...

三重男鐵皮屋頂踩破遮光罩墜地 命危送醫恢復心跳

三重區重陽路某車行今天下午發生工安意外，男子在鐵皮屋頂上進行帆布更換作業時，意外踩破遮光罩墜落地面，一度失去生命跡象，已...

機車卡護欄…婦人摔骨折小腿變形 受困水溝救出送醫

吳姓婦人今天下午在新北市金山區山區道路騎機車，疑路面濕滑，不慎摔落路旁水溝。有人看到她的機車卡在路旁護欄報案，消防人員到...

桃園新屋環保公司工廠大火 倉庫全面起火燃燒

桃園市新屋區一家環保科技公司今天下午鐵皮屋工廠突然失火，濃煙夾雜火焰竄出，火勢一發不可收拾，119接到大量報案電話，由於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。