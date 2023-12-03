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三重男鐵皮屋頂踩破遮光罩墜地 命危送醫恢復心跳
三重區重陽路某車行今天下午發生工安意外，男子在鐵皮屋頂上進行帆布更換作業時，意外踩破遮光罩墜落地面，一度失去生命跡象，已送醫急救，警方正調查案發原因。
警消今天下午1時49分接獲通報，49歲李姓男子自2樓的鐵皮屋頂直墜地面，頭部重創，救護人員到場搶救時，李男已無生命跡象，經送醫急救2個多小時，終於恢復心跳呼吸，由於傷重仍送加護病房觀察中。
三重警方通知鑑識人員到場協助採證，調查案發原因，初步了解，傷者為車行員工，因到鐵皮屋頂更換車行帆布時，疑因不慎踩破屋頂遮光罩，直接掉落地面並撞擊到頭部重傷。
第三大隊大隊長陳志德表示，近來高處墜落案件頻傳，民眾遇到此類案件千萬勿隨意移動患者，恐造成2次傷害，當下應注意患者意識狀況及呼吸問題，並立即打119協助救援。
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