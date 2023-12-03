機車卡護欄…婦人摔骨折小腿變形 受困水溝救出送醫

吳姓婦人今天下午在新北市金山區山區道路騎機車，疑路面濕滑，不慎摔落路旁水溝。有人看到她的機車卡在路旁護欄報案，消防人員到場救援，發現她有骨折受傷，以長背板、頸圈固定後救出送醫。事故原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午2點48分接獲報案，金山區北25線鄉道發生車禍，有人跌落路旁水溝。

消防局派遣金山分隊2車7人前往救援，抵達現場後，發現50多歲吳姓婦人受困水溝中，小腿變形，研判骨折。現場包紮止血、骨折固定後，以長背板固定、頸圈固定，下午3點13分將她救出，送往基隆長庚治療。