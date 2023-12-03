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傳出爆炸聲！高雄地下電纜走火路裂冒煙 台電修復致歉將加強巡檢
高雄三民區遼寧二街路面昨晚傳出爆炸聲且隆起出現裂痕，幸無人傷；台電研判是地下電纜接頭故障，更換後，進行路面平整修復中。台電致歉表示，將加強配電線路設備巡檢。
高雄市三民區遼寧二街1處住家前路面昨晚9時多突然隆起出現裂痕，附近民眾更聽到爆炸聲及發現白煙，經消防局通知台電人員前往查看，初判為電纜接頭故障，因人孔降埋，響爆後空氣膨脹造成路面突起，隨即封鎖區域處置。
台電高雄區營業處今天發布訊息說明，昨晚9時30分左右獲報此事後，前往查看判斷是地下電纜接頭故障，因人孔降埋，高溫短路電流將人孔內密閉空氣膨脹，造成路面突起，因無立即危險，昨晚先封鎖路面並待後續處置。
台電高雄區營業處指出，今天上午派工班前往現場，先進行人孔提升，接續入孔內發現確為電纜直路接頭故障所致，並進行更換；更換完成後進行電纜耐壓試驗，確定安全無虞後，開始進行恢復路面平整修復工程，明早將進場刨鋪。
台電高雄區營業處表示，此次事故造成鄰近住戶不便，深感歉意，將加強配電線路設備巡檢，避免類似事故再度發生。
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