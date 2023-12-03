快訊

亞錦賽／大巨蛋開幕戰秒殺 球迷自曝買黃牛票價格曝光

亞錦賽／宣傳海報出包有兩個他 陳聖平中韓戰卻未列入先發

老師進教室也怕！頻遭惡意挑戰 學生有意為難嗆：有能力教我們嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重中古車行員工換招牌…從6公尺屋頂墜地 頭部重創命危

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂作業時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面，頭部重創，救護車送醫途中已無生命徵象，詳情由警方協助鑑識調查。

據了解，緊鄰三重果菜批發市場和力行魚市場旁，從中正北路到力行路之間的重陽路段，有一整排中古汽車買賣、租賃商行，歷史相當悠久，這些商行多半是鐵皮廠房。

其中1家車行的49歲李姓員工，下午1時許爬到鐵皮屋頂準備更換帆布招牌，踩破屋頂老舊石棉瓦浪板，墜地重擊頭部，消防隊獲報趕抵時，患者昏迷、頭部後方有撕裂傷、腦脊髓液鼻漏，救護車送往市立三重醫院途中已無生命徵象。現場由警方協助鑑識採證，並通報勞檢單位調查。

三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂作業時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面，頭部重創，救護車送醫途中已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂作業時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面，頭部重創，救護車送醫途中已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂作業時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面，頭部重創，救護車送醫途中已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂作業時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面，頭部重創，救護車送醫途中已無生命徵象。記者林昭彰／翻攝
三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂更換帆布招牌時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面。記者林昭彰／翻攝
三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂更換帆布招牌時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面。記者林昭彰／翻攝

救護車

延伸閱讀

新竹代天府捐救護車 竹市消防局近年受贈超過6000萬元

高雄救護車執行救護挨撞 傷患緊急轉車送醫

嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面

貢寮福連里重陽敬老有驚喜 里長加碼送比臉大雞排

相關新聞

16歲無照少年金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

金門大橋驚傳死亡車禍！一名16歲少年今天上午7點20分左右從烈嶼端開往湖下方向，疑因車速快，又未保持安全車距，從後方追撞...

機車卡在護欄 婦人摔落水溝骨折 消防員固定後救出送醫

吳姓婦人今天下午在新北市金山區山區道路騎機車，疑路面濕滑，不慎摔落路旁水溝。有人看到她的機車卡在路旁護欄報案，消防人員到...

桃園新屋環保公司工廠大火 倉庫全面起火燃燒

桃園市新屋區一家環保科技公司今天下午鐵皮屋工廠突然失火，濃煙夾雜火焰竄出，火勢一發不可收拾，119接到大量報案電話，由於...

三重中古車行員工換招牌…從6公尺屋頂墜地 頭部重創命危

新北市三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂作業時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高...

夜店酒駕回家撞路樹棄車落跑 躲兩小時到案公共危險函送

陳姓男子今晨從台北市信義區某夜店離開酒後駕車，經松仁路撞上路樹，棄車逃逸，兩小時後被警方通知到案坦承酒駕，警方測出酒測值...

男子爬谷關七雄屋我尾山無呼吸心跳 直升機吊掛救援仍不治

一名64歲男子今天攀登谷關七雄屋我尾步道時，突然無呼吸心跳，台中市消防局申請空勤直升機救援，直升機已吊掛降落，傷者送東勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。