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三重中古車行員工換招牌…從6公尺屋頂墜地 頭部重創命危
新北市三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂作業時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面，頭部重創，救護車送醫途中已無生命徵象，詳情由警方協助鑑識調查。
據了解，緊鄰三重果菜批發市場和力行魚市場旁，從中正北路到力行路之間的重陽路段，有一整排中古汽車買賣、租賃商行，歷史相當悠久，這些商行多半是鐵皮廠房。
其中1家車行的49歲李姓員工，下午1時許爬到鐵皮屋頂準備更換帆布招牌，踩破屋頂老舊石棉瓦浪板，墜地重擊頭部，消防隊獲報趕抵時，患者昏迷、頭部後方有撕裂傷、腦脊髓液鼻漏，救護車送往市立三重醫院途中已無生命徵象。現場由警方協助鑑識採證，並通報勞檢單位調查。
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