三重中古車行員工換招牌…從6公尺屋頂墜地 頭部重創命危

新北市三重區重陽路三段某中古車行，今天下午發生墜落工安意外，1名49歲工人在鐵皮屋頂作業時，踩破石棉瓦浪板從大約6公尺高度墜落地面，頭部重創，救護車送醫途中已無生命徵象，詳情由警方協助鑑識調查。

據了解，緊鄰三重果菜批發市場和力行魚市場旁，從中正北路到力行路之間的重陽路段，有一整排中古汽車買賣、租賃商行，歷史相當悠久，這些商行多半是鐵皮廠房。