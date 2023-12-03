要價1600萬小牛超跑紅線違停 板橋警10分鐘快速拖吊
1輛新車要價1600萬的藍寶堅尼Huracan EVO Spyder V10跑車，昨天下午在新北市板橋區廣和街上紅線違停。板橋警分局拖吊車巡邏經過發現，立即將違停的藍寶堅尼舉發拍照，隨後拖吊車人員將藍寶堅尼跑車裝上輔助輪，不到10分鐘就將這輛超跑拖走。目擊民眾將畫面拍下PO網，讚揚拖吊車司機「叫小賀」，連超跑也直接拖吊。
板橋警方表示，交通分隊警員游丞舜昨天下午2時許執行汽車拖吊勤務，經過板橋區廣和街時發現一部轎車紅線違規停車，因車上沒人遂直接指揮拖吊，拖吊過程10分鐘內車主及駕駛人均未出現。該車拖至拖吊保管場後不到20分鐘，車主到場繳付900元罰單及880元移置拖吊費後將車輛領回。
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