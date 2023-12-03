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16歲無照少年金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

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16歲無照少年金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門大橋驚傳死亡車禍！一名16歲少年今天上午7點20分左右從烈嶼端開往湖下方向，疑因車速快，又未保持安全車距，從後方追撞前方機車女騎士，造成66歲的洪姓女騎士被重撞倒地，整輛機車噴飛到旁邊的行人專用道，洪姓阿嬤傷重，送醫後經急救仍宣告不治，警方對李姓男子駕駛實施酒測，已排除酒後駕車，全案將依過失致死罪移送。

今天上午7點多洪姓女騎士原來在小金門的市場買豬肉，忽然想起孫子喜歡吃水果與蔬菜，還特別交代豬肉攤販，她回頭再來拿買的豬肉，沒想到就再也回不來。

據了解，洪姓女騎士在7點20分左右騎著機車車行上金門大橋，在烈嶼往大金門端的1.7公里遭李姓男子追撞，阿嬤當場被撞擊力拋飛撞上擋風玻璃後，在摔落地面，現場血跡斑斑，阿嬤的機車被撞得支離破碎，汽車的車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，救護人員當場急救，並緊急送至金門醫院，但仍宣告不治。

烈嶼洪姓民眾表示，洪姓女騎士育有1子3女，因為老公是臨時人員，退休後也沒退休金，兒子目前無固定工作，主要靠釣魚維生，女騎士一個人打數份工，是家中主要的經濟來源；大家對她的印象都是很勤勞、很客氣的人，沒想到出門要去買水果，好端端的人就走了。

據傳，肇事的李姓男子才16歲，不但是中輟生還無照駕車，發生車禍之時，他整個人也嚇傻，在做筆錄時還不斷發抖。李姓男子說，他是凌晨到小金門找朋友，一早開車返家，坦承車速有點快，約70-80公里。

金門大橋在去年10月30日開通，開通一年多迄今共發生7件大小車禍，這是首起死亡車禍。不少民眾都說，大橋的設計很有問題，政府早就應該改善，但卻遲遲沒作為；經常往返大小金門的李先生說，大橋當初做的路幅太小，往返各只有1車道，又是汽機車混合車道，有時候前方有輛機車，後面汽車簡直都不敢超車，深怕不小心就撞上。還有人一路開30-40公里，因為無法超車，整條路的車速都受影響。

也有機車騎士說，大橋沒有機車道 ，這時間東北季風強，橋上風又大，機車很容易會被吹偏；有民眾建議，目前的行人專用道根本沒多少人在走，應該改成機車道，這樣汽機車分道比較安全。

金門大橋驚傳死亡車禍，造成大橋只能單向通行，一直到上午快10點才恢復正常通車。圖／民眾提供
金門大橋驚傳死亡車禍，造成大橋只能單向通行，一直到上午快10點才恢復正常通車。圖／民眾提供
金門大橋驚傳死亡車禍，一名無照的李姓青年開車撞上洪姓阿嬤，造成阿嬤傷重不治。圖／民眾提供
金門大橋驚傳死亡車禍，一名無照的李姓青年開車撞上洪姓阿嬤，造成阿嬤傷重不治。圖／民眾提供

金門大橋 豬肉 車道

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