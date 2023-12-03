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高雄救護車執行救護挨撞 傷患緊急轉車送醫

中央社／ 高雄3日電

高雄一輛救護車今天執行救護任務時，在苓雅區中正一路、輔仁路口遭邵姓女子駕駛自小客車撞到，幸無人傷，救護車傷患也由另輛車轉送。警方初判邵女未禮讓救護車將依法開罰。

高雄市政府警察局苓雅分局發布訊息指出，62歲黃姓男子上午駕駛救護車執行救護勤務沿輔仁路由北往南行駛，至路口紅燈鳴笛減速左轉中正一路準備前往醫院，但遭56歲邵女駕駛的自小客車撞上，2輛車車頭因碰撞受損，幸無人傷。

警消獲報到場處理，確認雙方駕駛均無人酒駕，救護車上傷患則由另輛救護車送往醫院。

警方事後訪查周遭，並調閱監視器畫面佐證，初步分析事故原因為邵女遇救護車未禮讓，詳細肇事責任仍待交通大隊釐清。

此外，邵女未避讓救護車，可依道路交通管理處罰條例第45條第2項規定「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照」。

苓雅分局提醒，駕駛人行車務必注意道路狀況並遵守道路交通相關法律規定，以免危及其他用路人安全或違規受罰。警方將持續針對各項交通違規行為加強宣導及取締告發，以維護市民交通安全。

救護車

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