高雄2機車路口誰也不讓誰 撞出夫妻受傷騎士未成年

孫姓女子今天上午9時30分許騎機車搭載張姓丈夫，行經高雄市三民區一處無號誌街口時，遇李姓機車騎士，但雙方誰也不讓誰，在路中當場相撞，致3人分別四肢擦挫傷，警方事後查出，李年僅17歲，無照騎車，因未禮讓孫女先行肇禍。

警方指出，三民區立志街與士良街口今天上午9時30分許發生一起交通事故，當時李姓騎士沿立志街由東往西行駛，與沿士良街由北往南方向的孫姓女騎士（55歲）發生擦撞，孫女和後座搭載的張姓丈夫（59歲）以及李男連人帶車摔倒在地。

警消獲報趕抵，發現李男左手腳擦挫傷，孫女騎士四肢擦挫傷，張男則臉部、四肢擦挫傷，3人分別被送醫治療。

警方事後調查，發現李男年僅17歲，無照騎車，初步研判車禍事故為李姓少年的左方車未禮讓孫女的右方車先行，依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第9款，可處600元以上1800元以下罰鍰，以及無照駕駛部分，違反道交條例第21條第1項第1款，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，對李開出2張罰單，並當場禁止其駕駛。